3M dépasse ses prévisions de bénéfices trimestriels et avertit d'un impact annuel de 125 millions de dollars sur les coûts en raison de la flambée du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique et de détails supplémentaires sur les ventes trimestrielles par segment au paragraphe 8) par Aatreyee Dasgupta

3M MMM.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre, les mesures de contrôle des coûts ayant permis de compenser les pressions inflationnistes et tarifaires, même si le géant industriel a mis en garde contre une hausse de 125 millions de dollars de ses coûts annuels due à la flambée des prix du pétrole. Cette augmentation des coûts pourrait se traduire par une hausse de 50 points de base des prix des produits, a déclaré le directeur général Bill Brown lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mardi. Le pétrole se négocie à près de 35 % plus cher qu'avant le conflit au Moyen-Orient.

Bien que 3M ait maintenu sa prévision de bénéfice ajusté pour 2026 de 8,50 $ par action à 8,70 $ par action, la fourchette comprend un coussin de sécurité de 5 cents à 15 cents pour tenir compte du pétrole et d'autres incertitudes macroéconomiques.

La société, qui a réduit ses dépenses, augmenté ses prix et lancé de nouveaux produits pour défendre ses marges dans un contexte de hausse des coûts, a enregistré une augmentation de 30 points de base de sa marge d'exploitation ajustée au premier trimestre.

Cela "a plus que compensé environ 145 millions de dollars d'impact tarifaire, de coûts et d'investissements", a déclaré le directeur financier Anurag Maheshwari.

Toutefois, "compte tenu des imprévus du second semestre... nous prévoyons que le bénéfice par action du premier semestre sera supérieur à celui du second semestre", a-t-il ajouté. Entre-temps, les ventes dans les segments de la sécurité et de l'industrie se sont améliorées au cours du trimestre, compensant partiellement la faiblesse persistante des activités de 3M dans le secteur des pièces détachées automobiles et des granulés pour toitures. Ce segment a enregistré une hausse de 3,2 % des ventes trimestrielles par rapport à l'année précédente. Les ventes du secteur de laconsommation ont baissé de 1,3 %, la faiblesse des dépenses discrétionnaires aux États-Unis l'emportant sur l'amélioration de la demande sur les marchés internationaux, tandis queles ventes du secteur des transports et de l'électronique ont baissé de 0,3 %.

Le bénéfice ajusté pour le premier trimestre s'est élevé à 2,14 dollars par action, contre 1,88 dollar par action il y a un an. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,99 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes trimestrielles ont augmenté de 1,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 6 milliards de dollars, contre des estimations d'analystes de 6,01 milliards de dollars.

Les actions de 3M étaient en baisse de plus de 1 % dans les échanges de la matinée.