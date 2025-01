3M anticipe un BPA ajusté en 2025 entre 7,60 et 7,90 dollars

(AOF) - Le chiffre d'affaires 2024 de 3M s'élève à 24,6 milliards de dollars, en recul de 0,2% en organique par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action ajusté ressort à 7,30 dollars, en hausse de 21% par rapport à 2023. La marge opérationnelle ajustée est de 21,4% contre 18,6% il y a un an. Sur l'année 2024, 3M a reversé 3,8 milliards de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions.

Pour l'année 2025, 3M anticipe un BPA ajusté entre 7,60 et 7,90 dollars, un cash-flow opérationnel ajusté entre 5,2 et 5,3 milliards de dollars, et des ventes ajustées en progression de 0,5 à 1,5% (et de 2 à 3% en organique).

AOF - EN SAVOIR PLUS