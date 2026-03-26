3i en baisse de 18 % : Action déçoit et les ventes s'accélèrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** 3i III.L en baisse de plus de 18% après que son actif principal, Action, ait manqué les attentes des investisseurs en matière de marges et de visibilité de la croissance

** Citi, qui a une note d'achat, constate des échanges globalement solides, mais tempérés par une marge d'EBITDA décevante et des prévisions en matière de nouveaux marchés

** L'augmentation des coûts de l'énergie et du transport pourrait expliquer la baisse des marges, ajoute Citi, ainsi qu'une croissance des ventes LFL inférieure à la tendance

** Le mouvement de vente a été amplifié par le positionnement, un courtier déclarant que « les gens vendent parce que d'autres vendent » ** Le courtier ajoute que l'expansion aux États-Unis ajoute de l'incertitude plutôt que du soutien, en raison de détails financiers limités et de la reconnaissance que les coûts seront plus élevés que lors des déploiements européens

** 3i est la plus forte baisse du FTSE .FTSE à 15h36 GMT; ses actions ont reculé de 31% depuis le début de l'année