 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

3i en baisse de 18 % : Action déçoit et les ventes s'accélèrent
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 16:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** 3i III.L en baisse de plus de 18% après que son actif principal, Action, ait manqué les attentes des investisseurs en matière de marges et de visibilité de la croissance

** Citi, qui a une note d'achat, constate des échanges globalement solides, mais tempérés par une marge d'EBITDA décevante et des prévisions en matière de nouveaux marchés

** L'augmentation des coûts de l'énergie et du transport pourrait expliquer la baisse des marges, ajoute Citi, ainsi qu'une croissance des ventes LFL inférieure à la tendance

** Le mouvement de vente a été amplifié par le positionnement, un courtier déclarant que « les gens vendent parce que d'autres vendent » ** Le courtier ajoute que l'expansion aux États-Unis ajoute de l'incertitude plutôt que du soutien, en raison de détails financiers limités et de la reconnaissance que les coûts seront plus élevés que lors des déploiements européens

** 3i est la plus forte baisse du FTSE .FTSE à 15h36 GMT; ses actions ont reculé de 31% depuis le début de l'année

Valeurs associées

3I GROUP
2 294,500 GBX LSE -17,82%
CITIGROUP
112,610 USD NYSE -1,65%
FTSE 100
9 981,61 Pts FTSE Indices -1,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank