 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

3D Systems s'envole après un chiffre d'affaires du T4 dépassant les attentes et des perspectives du T1 supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 18:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de 3D Systems DDD.N ont bondi de 19,1% à 2,34 dollars le lundi après que le chiffre d'affaires trimestriel et les prévisions ont dépassé les attentes des analystes

** Les actions de DDD enregistrent leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 20 octobre et atteignent leur plus haut niveau en un mois ** Le fabricant d'imprimantes 3D basé à Rock Hill, en Caroline du Sud, a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 4,5% en glissement annuel à 106,3 millions de dollars, mais a dépassé les estimations de 98 millions de dollars de quatre analystes, selon LSEG

** La perte d'Ebitda ajustée du 4ème trimestre est de 5,3 millions de dollars, en baisse par rapport aux 19,1 millions de dollars de l'année précédente, et inférieure à l'estimation du consensus de 7,6 millions de dollars de perte ** Le chiffre d'affaires du segment des solutions de santé a augmenté de 25% à 50,5 millions de dollars par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires du segment industriel a chuté de 21% à 55,8 millions de dollars. Après ajustement pour la cession de Geomagic , le chiffre d'affaires total de ce segment a augmenté de 3% en glissement annuel, a déclaré la société

** Pour le premier trimestre, elle prévoit un chiffre d'affaires de 91 à 94 millions de dollars et une perte d'Ebitda ajustée de 3 à 5 millions de dollars; les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 90,6 millions de dollars et une perte d'Ebitda ajustée de 7,13 millions de dollars

** Avec l'opération de lundi, l'action est en hausse de 32% depuis le début de l'année

** 1 analyste évalue l'action à "acheter", les 3 autres à "conserver"; 2 analystes ont des prévisions de 2,50 $ et 4,75 $ - LSEG

Valeurs associées

3D SYSTEMS
2,345 USD NYSE +20,57%
STRATASYS
8,4050 USD NASDAQ -4,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank