3D Systems s'envole après un chiffre d'affaires du T4 dépassant les attentes et des perspectives du T1 supérieures aux estimations

9 mars - ** Les actions de 3D Systems DDD.N ont bondi de 19,1% à 2,34 dollars le lundi après que le chiffre d'affaires trimestriel et les prévisions ont dépassé les attentes des analystes

** Les actions de DDD enregistrent leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 20 octobre et atteignent leur plus haut niveau en un mois ** Le fabricant d'imprimantes 3D basé à Rock Hill, en Caroline du Sud, a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 4,5% en glissement annuel à 106,3 millions de dollars, mais a dépassé les estimations de 98 millions de dollars de quatre analystes, selon LSEG

** La perte d'Ebitda ajustée du 4ème trimestre est de 5,3 millions de dollars, en baisse par rapport aux 19,1 millions de dollars de l'année précédente, et inférieure à l'estimation du consensus de 7,6 millions de dollars de perte ** Le chiffre d'affaires du segment des solutions de santé a augmenté de 25% à 50,5 millions de dollars par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires du segment industriel a chuté de 21% à 55,8 millions de dollars. Après ajustement pour la cession de Geomagic , le chiffre d'affaires total de ce segment a augmenté de 3% en glissement annuel, a déclaré la société

** Pour le premier trimestre, elle prévoit un chiffre d'affaires de 91 à 94 millions de dollars et une perte d'Ebitda ajustée de 3 à 5 millions de dollars; les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 90,6 millions de dollars et une perte d'Ebitda ajustée de 7,13 millions de dollars

** Avec l'opération de lundi, l'action est en hausse de 32% depuis le début de l'année

** 1 analyste évalue l'action à "acheter", les 3 autres à "conserver"; 2 analystes ont des prévisions de 2,50 $ et 4,75 $ - LSEG