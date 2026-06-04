3D Systems recule après l'augmentation du montant de sa vente d'actions à 50 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 juin - ** Les actions du fabricant d'imprimantes 3D 3D Systems DDD.N ont chuté de 14,1% jeudi en pré-ouverture, à 3,10 $, après la clôture d'une levée de fonds complémentaire de 50 millions de dollars ** La société basée à Rock Hill, en Caroline du Sud, a vendu mercredi soir environ 16,4 millions d'actions à 3,05 dollars
** Le montant de l'offre a été porté de 40 millions de dollars et le prix fixé avec une décote de 15,5% par rapport au dernier cours de clôture de l'action ** DDD utilisera le produit net de l'offre pour financer ses opérations et sa croissance, notamment pour les dépenses d'investissement, le fonds de roulement et d'autres besoins généraux, conformément au prospectus
** Needham et Craig-Hallum sont les co-chefs de file
** DDD compte environ 146,9 millions d'actions en circulation
** Jusqu'à mercredi, l'action DDD a bondi de 92% ce trimestre
** Un analyste recommande d'\"acheter\" le titre, les trois autres de \"conserver\"; objectif de cours médian de 4 dollars, selon les données de LSEG
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