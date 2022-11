37ème RÉUNION ANNUELLE DE LA SOCIETY FOR IMMUNOTHERAPY OF CANCER (SITC) : NANOBIOTIX PRÉSENTE DES DONNÉES DE PHASE 1 ACTUALISÉES SUR LA COMBINAISON DE NBTXR3 AVEC UN ANTI-PD-1, QUI POURRAIENT SOUTENIR LE POTENTIEL DE STIMULATION DU SYSTEME IMMUNITAIRE PAR LE RADIOENHANCER

Ces données seront discutées lors de la conférence téléphonique présentant les résultats du troisième trimestre de Nanobiotix, à 8h EST / 14h CET.



• Les données de l’ensemble de la partie escalade de dose de l’essai clinique de phase 1 d’immunothérapie montrent que le traitement par NBTXR3, activé par radiothérapie et associé à un anti-PD 1, est faisable et bien toléré La dose recommandée pour la Phase 2 a été établie à 33% du volume tumoral dans les 3 cohortes.

• Les résultats à la date de cutoff (clôture des données) (22 août 2022) incluaient l’analyse de 5 patients supplémentaires parmi les 21 patients évaluables. Ces résultats continuent de suggérer un contrôle local et une stimulation de la réponse immunitaire indépendamment d’une immunothérapie antérieure par anti-PD-1.

• Une régression de l’ensemble des lésions cibles a été observée chez 71,43 % des patients évaluables (15/21) et une régression de plus de 30 % a été observée chez 42,86 % des patients évaluables (9/21).

• Une régression a été observée chez 66,66 % des patients évaluables dont le cancer était résistant aux anti-PD-1 (10/15).

• Le contrôle systémique de la maladie était durable et s’était maintenu pendant plus de 6 mois chez 38,10 % des patients évaluables (8/21).