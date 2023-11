3 valeurs à suivre en Bourse pour la fin d’année

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Café de la Bourse s'est intéressé aux valeurs du CAC 40 susceptibles de bien performer en Bourse sur les derniers mois de l'année 2023. Découvrez notre sélection d'actions et analyse de trois valeurs à suivre en cette fin d'année.

Action STMicroelectronics

Retour sur l'année 2023 de l'action STMicroelectronics en bourse

STMicroelectronics a affiché des résultats financiers robustes pour le troisième trimestre de 2023, avec des revenus nets de 4,43 milliards de dollars, une marge brute de 47,6 %, et un bénéfice net de 1,09 milliard de dollars​​. Sur l'ensemble de l'année jusqu'à ce jour, la société STMicroelectronics a enregistré une augmentation de 11,1 % de ses revenus nets par rapport à l'année précédente, atteignant 13 milliards de dollars, soutenue par la croissance dans ses divisions Analogique, MEMS et Capteurs (AMS), et Microcontrôleurs et Produits Numériques (MDG)​​. L'action STMicroelectronics a connu une appréciation de 36 % en 2023.

Analyse technique de l'action STMicroelectronics

Sur le plan technique, l'action STMicroelectronics est dans une phase haussière à court terme avec une MACD positive et un niveau de résistance moyen terme (en jaune sur le graphique) qui a été récemment franchi à la hausse. Le cours de l'action STMicroelectronics devrait croiser à la hausse sa moyenne mobile à 50 jours (en jaune sur le graphique) à la hausse pour confirmer sa bonne orientation de fin d'année.

Quelles perspectives pour la fin d'année sur l'action STMicroelectronics ?

Les perspectives pour STMicroelectronics semblent positives avec un milieu de fourchette de prévisions pour le quatrième trimestre de 4,3 milliards de dollars en revenus nets et une marge brute de 46 %​​. Cette performance devrait continuer à soutenir la tendance haussière de l'action STMicroelectronics observée au cours de l'année. L'entreprise STMicroelectronics est positionnée sur un marché des semi-conducteurs dont la demande ne faiblit pas pour soutenir la croissance du numérique.

Action Stellantis

Retour sur l'année 2023 de l'action Stellantis en bourse

Stellantis a réalisé des performances record pour le premier semestre de 2023, avec une augmentation de 12 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, atteignant 109 milliards de dollars, et une croissance de 37 % de son bénéfice net qui s'élève à 12,1 milliards de dollars​​. La société Stellantis a bénéficié d'une demande croissante et de chaînes d'approvisionnement stabilisées, ainsi que d'une hausse de 41 % des ventes de véhicules électriques et à batterie​​​​. L'action Stellantis a progressé de 31 % depuis le début de l'année.

Analyse technique de l'action Stellantis

Sur le plan technique, l'action Stellantis est sur une tendance haussière à court et moyen terme en évoluant au-dessus du support oblique (en vert sur le graphique) et au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Sur le court terme, la tendance du cours de Bourse de Stellantis est positive également avec une MACD positive et au-dessus de sa ligne de signal.

Quelles perspectives pour la fin d'année sur l'action Stellantis ?

Les analystes prévoient une hausse significative de la valeur de l'action Stellantis dans les 12 prochains mois, avec un prix cible médian de 23,93 euros, ce qui représente une augmentation potentielle de près de 30 %. La forte croissance des revenus dans le segment des véhicules électriques devrait également jouer en faveur de l'action Stellantis.

Action Pernod Ricard

Retour sur l'année 2023 de l'action Pernod Ricard en bourse

En 2023, Pernod Ricard a affiché une performance financière très solide dans un environnement se normalisant. La croissance des ventes organiques a été de 10 %, atteignant un total de 12,137 milliards d'euros. Cette croissance a été soutenue par une appréciation favorable de l'USD par rapport à l'EUR​​. Les résultats de Pernod Ricard ont été variés selon les régions : une croissance dynamique en Amérique Latine, un rebond dans les ventes hors taxes (Travel Retail), et une solide performance en Asie, notamment en Inde et en Chine​.

Cependant, l'évolution du cours de l'action de Pernod Ricard en 2023 a été moins positive. Le cours de Bourse de Pernod Ricard a clôturé à 164,30 euros le vendredi 10 novembre 2023, soit 11 % en dessous de son cours de bourse de début d'année​​. Après la publication des résultats financiers de l'exercice financier 2023, les actions Pernod Ricard ont chuté, les résultats étant légèrement en deçà des attentes du consensus. Bien que la croissance organique des ventes ait été conforme aux estimations, des facteurs tels que les conditions de change défavorables et des bénéfices par action inférieurs aux attentes ont impacté négativement le cours de l'action Pernod Ricard.

Analyse technique de l'action Pernod Ricard

Sur le plan technique, l'action Pernod Ricard dispose d'un beau potentiel de hausse après son rebond sur le support des 156 euros (en violet sur le graphique), le prochain niveau étant celui des 220 euros (en rouge sur le graphique), soit 41 % de hausse potentielle. Il faudra pour cela que l'action Pernod Ricard recroise sa moyenne mobile à 50 jours (en jaune sur le graphique) à la hausse lors des prochaines séances pour espérer une belle fin d'année 2023.

Quelles perspectives pour la fin d'année sur l'action Pernod Ricard ?

Malgré une performance mitigée qui a conduit à une chute des actions, Pernod Ricard a annoncé un programme de rachat d'actions de 800 millions d'euros après une hausse du profit et des ventes​​. Cela pourrait suggérer une confiance de la direction dans la valeur à long terme de l'entreprise et pourrait stabiliser ou améliorer la valeur de l'action Pernod Ricard vers la fin de l'année.

