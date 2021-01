3 raisons de s'intéresser à nouveau aux fonds diversifiés

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Produits très largement souscrits à une certaine époque, les fonds diversifiés ont eu des difficultés pour collecter ces dernières années. Pourquoi les (ré)utiliser en 2021 ?

Des performances qui restent intéressantes

S'ils ont souffert en termes de collecte, notamment supplantés par les fonds thématiques actions, les fonds diversifiés ont dans l'ensemble affiché de belles performances en 2020. « La proposition reste toujours intéressante en termes de niveau de volatilité et de résultats » assure Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué de La Financière de l'Echiquier. La plupart obtiennent en effet des performances positives l'année dernière avec une volatilité nettement inférieure aux indices actions.

Depuis leur origine, les fonds patrimoniaux diversifiés partent d'ailleurs d'une promesse, « faire fructifier l'épargne à long terme et apporter une différence par rapport au taux de caisse d'épargne » rappelle Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac Gestion, société dont les premiers fonds diversifiés ont été lancés il y a plus de 30 ans.

Sur cet horizon d'investissement et dans un contexte de taux durablement bas (où trouver du rendement sans prendre de risque n'est plus possible), cette promesse semble plus que jamais d'actualité.

Une flexibilité nécessaire sur un horizon de long-terme

L'autre promesse de ces fonds diversifiés est la gestion efficace du risque. « La valeur ajoutée d'un gérant est ici sa capacité sur le moyen/long terme à trouver les bons actifs au bon moment et les garder suffisamment longtemps, tout en ayant une gestion dynamique du portefeuille pour obtenir un bon ratio de performance par rapport au risque » souligne Jean-Marie Mercadal, Directeur Général Délégué en charge des Gestions chez OFI AM.

En somme, faire en sorte de ne pas se retrouver dans une situation où tout ce travail de long terme se trouve dilapidé parce qu'une crise survient. « Or les crises ne sont pas une théorie : 2000, 2008, 2011, 2020... » souligne Didier Saint-Georges de Carmignac.

La force que représente la flexibilité apportée par ce type de véhicule a peut-être été quelque peu oubliée alors que les marchés progressaient sans discrimination durant plusieurs années. Or, le retour d'un environnement favorable à la gestion active et les rotations sectorielle, géographique et de style justifient à nouveau le recours à un portefeuille capable de s'adapter de manière réactive.

Confiant dans la pertinence des solutions diversifiées à long-terme, Carmignac a même lancé une déclinaison émergente et, plus récemment, une déclinaison européenne de son fonds historique Carmignac Patrimoine (investi à l'international). « Avoir des entrées sur ces univers d'investissement avec ce type de promesses offertes par les fonds diversifiés nous semble répondre à un besoin » ajoute Didier Saint-Georges.

Les fonds diversifiés s'ouvrent à l'investissement responsable

Avec des performances au rendez-vous et une gestion active du risque qui semble faire sens en 2021, que manque-t-il aux diversifiés pour retrouver le cœur (et le portefeuille) des épargnants ?

« Il ne faut plus que ce soit juste un mix d'actifs regroupés dans un fonds mais une proposition claire » estime Olivier de Berranger de La Financière de l'Echiquier, dont le fonds Echiquier ARTY SRI vient d'obtenir le label ISR (Investissement Socialement Responsable) de l'Etat français. « Ceci est justement une proposition claire sur ce que l'on fait : nous choisissons des émetteurs (actions, obligations) qui répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance minimum » explique-t-il.

Car aujourd'hui, les fonds diversifiés ne représentent qu'à peine 10% des 600 fonds ayant ce label. En comparaison, plus de la moitié des fonds de cette liste sont investis uniquement en actions. Cependant, beaucoup ont récemment obtenu cette certification et les produits diversifiés intègrent de plus en plus les critères extra-financiers dans leur processus de gestion.

OFI AM fait même le choix d'associer allocation active et investissement en ETF ISR dans son fonds OFI RS MultiTrack. « Le gisement de recherche sur les ETF est aujourd'hui énorme et le développement est exponentiel » indique Jean-Marie Mercadal. Une innovation qui montre que l'univers des fonds diversifiés ne se résume pas au traditionnel mélange d'actions et d'obligations et que les sociétés de gestion cherchent aussi à réinventer ces solutions d'investissement historiques.