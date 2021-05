3 moyens de s'assurer de la fiabilité d'une entreprise cotée

(Crédits photo : Rawpixel - )

Au moment de son introduction en Bourse, mais aussi tout au long de son existence, une société cotée doit se conformer à un certain nombre d'obligations en matière de publication de résultats, d'information aux actionnaires, etc. Loin d'être anecdotiques, ces publications sont des rendez-vous incontournables avec les investisseurs qui les accueillent avec enthousiasme ou défiance selon leur contenu. Elles permettent aux investisseurs de connaître la santé financière du groupe, ses perspectives, ses ambitions, etc.

Des irrégularités dans les publications, comme des erreurs dans la comptabilité par exemple, difficulté rencontrée par Atos récemment, peut s'avérer catastrophique. Ainsi, le leader français de la transformation digitale et de la cybersécurité a vu son cours s'effondrer après la non certification d'une partie de ses comptes. Pour éviter ce genre de déboires et miser sur des entreprises sérieuses, plusieurs moyens de vérifier la fiabilité d'une société cotée existe, même si l'examen minutieux de ces différents éléments ne pourra vous mettre totalement à l'abri d'irrégularités. Découvrez 3 points essentiels à prendre en compte avant d'investir sur un titre pour vous assurer du sérieux de la société qui l'émet.

La mise en place d'une communication transparente

Privilégiez toujours les sociétés qui offrent le plus d'informations à leurs actionnaires et sont totalement transparentes vis-à-vis d'eux. Dans votre espace investisseur sur le site de la société, vous devriez pouvoir trouver facilement au sein du rapport annuel :

les informations financières (comptes consolidés annuels) obligatoires pour toutes les entreprises cotées ;

les reportings RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) obligatoires pour toutes les sociétés réalisant plus de 100 millions d'€ de chiffre d'affaires ou ayant des effectifs moyens établis à 500 salariés ;

les informations annexes (risques, performance extra-financière, participations des dirigeants, etc.).

Vous devriez aussi avoir accès aux documents publiés tous mes trimestres présentant les comptes consolidés du trimestre.

Enfin, doivent être porté à la connaissance des actionnaires tous les événements clés de la vie de la société pouvant avoir des conséquences sur son cours de Bourse.

En plus de ces informations réglementées et obligatoires, les sociétés cotées peuvent aussi communiquer à leurs actionnaires d'autres informations comme des communiqués de presse, des rapports sur l'évolution de l'activité, la présence de la société à des salons, le développement de nouveaux produits, etc. Les entreprises qui communiquent le plus et sont les plus transparentes vis-à-vis de leurs actionnaires rassurent les marchés.

Le respect des obligations légales, sociales et juridiques

Une entreprise cotée doit se conformer à un certain nombre d'obligations légales, sociales, juridiques comptables et fiscales. Tout d'abord, il convient de rappeler qu'elle doit se conformer à la législation française et notamment au code du travail et aux conventions collectives en vigueur dans le secteur d'activité concerné, ainsi qu'aux normes de sécurité et d'hygiène (un rappel de produit ou une fermeture administrative après un contrôle de la DGCCRF auraient un impact désastreux sur l'image de l'entreprise), mais aussi respecter les normes en vigueur en termes d'environnement.

Une société cotée doit également se conformer à un certain nombre d'obligations juridiques et notamment l'organisation des assemblées générales annuelles d'actionnaires au cours desquelles l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats doivent être soumis au vote.

Une société cotée française doit aussi se conformer à de nombreuses obligations fiscales. On retiendra notamment l'obligation de s'acquitter de l'impôt sur les sociétés (IS) ; d'établir et régler la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) ; et de régler toutes autres taxes exigibles comme des droits de douane par exemple.

Enfin, une société cotée doit respecter des obligations très strictes au niveau comptable et notamment publier des rapports financiers consolidés dans le respect des normes comptables IFRS (International Financial Reporting Standards), audités et validés par des commissaires aux comptes.

Ces différentes obligations doivent impérativement être respectées, une société s'en affranchissant encourt en effet des sanctions mais aussi une dépréciation de son image qui se traduirait très vraisemblablement par une chute de son cours de Bourse.

Le respect des obligations de contrôle et d'audit

Enfin, pour vérifier que toutes ces obligations légales sont bien respectées, une société cotée a l'obligation de se soumettre à un certain nombre d'audits et de contrôles effectués par des sociétés indépendantes spécialisées. S'ils ont un véritable rôle de conseil et proposent la mise en place de process qui visent à améliorer l'efficience globale de la société, ils veillent également à la conformité réglementaire et à la fiabilité des reportings.

Notez que l'audit externe est également un moyen pour la société cotée d'asseoir sa crédibilité. C'est aussi un moyen pour une société cotée d'estimer avec précision sa valorisation, un élément crucial dans une optique de cession.