3 moyens d'investir dans l'économie réelle pour aider les entreprises

Alors que les placements à capital garanti comme les livrets bancaires affichent des rendements anémiques, inférieurs à l'inflation, les particuliers peuvent se demander sur quels supports investir pour valoriser leur épargne. Bonne nouvelle : il existe de nombreux moyens de bénéficier de rendements potentiellement plus élevés tout en soutenant le tissu économique.

Dans le contexte très particulier de crise sanitaire et économique que nous connaissons actuellement, le particulier peut investir dans l'économie réelle pour venir en aide aux entreprises. Attention cependant, ces investissements comportent un risque de perte en capital et doivent respecter les règles élémentaires de diversification et s'envisager sur le moyen ou le long-terme. Découvrez 3 moyens de soutenir l'économie en profitant de rendement potentiellement plus avantageux que ceux affichés par les placements sans risques.

Acheter des actions de sociétés cotées

La solution la plus évidente, c'est bien sûr d'acheter des actions de sociétés cotées. En détenant des titres, vous deviendrez actionnaire de la société, c'est-à-dire que vous en posséderez une partie. Il existe deux moyens de gagner de l'argent grâce aux actions : avec le dividende éventuel (distribué tous les ans généralement pour les entreprises françaises et tous les trimestres pour les entreprises US) et/ou en réalisant une éventuelle plus-value lors de la revente de vos titres.

Il s'agit bien sûr d'un investissement risqué, les entreprises ne versent pas obligatoirement de dividendes, il peut aussi être inférieur à celui des précédentes années, voire être tout bonnement annulé. D'ailleurs, cette année, les entreprises bénéficiant d'aides étatiques devraient annuler le versement de leur coupon. Quant à la plus-value, elle demeure une éventualité et non une certitude. Néanmoins, les actions restent la classe d'actif la plus performante sur le moyen-long terme comme le soulignent de nombreuses études. Le CAC 40 dividendes réinvestis a progressé de 8,5 % en moyenne par an depuis sa création.

Vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à vos investissements et vous ne possédez pas les compétences nécessaires à l'investissement en Bourse ? Pour ne pas avoir à choisir ses actions et gérer son portefeuille soi-même, il peut être judicieux de recourir à des ETF qui consistent à répliquer passivement la performance d'un indice comme le CAC 40 par exemple (vous investissez donc dans l'ensemble des entreprises qui le composent), ou bien les fonds gérés activement par un professionnel qui effectue pour vous un stock-picking censé miser sur les meilleurs éléments d'un indice de référence. Attention, si sur le papier la gestion active semble plus judicieuse que la gestion passive puisqu'elle repose sur une sélection des meilleurs titres, dans les faits, seuls un quart des gérants actifs parviennent à battre leur indice de référence selon une étude réalisée par Lyxor Asset Management sur la période 2008-2018.

Vous pouvez loger titres vifs ou fonds sur un PEA (très avantageux fiscalement mais limité aux sociétés dont le siège social est situé dans l'UE), ou bien un compte-titres, ou encore au sein d'une assurance-vie.

Acquérir des parts de sociétés non cotées

L'investissement dans des entreprises ne se limites pas aux sociétés cotées. Vous pouvez aussi opter pour le private equity en vous tournant vers des sociétés non cotées à la recherche d'actionnaires. Il s'agit souvent de sociétés de taille plus modestes, des TPE ou PME. Vous pouvez même investir dans des sociétés proches de chez vous pour soutenir le tissu économique local. Vous serez là aussi actionnaire de la société et pourrez toucher des dividendes ou réaliser une plus-value à la revente de vos titres.

Attention cependant, les sociétés non cotées peuvent afficher des rendements bien plus conséquents que les grandes sociétés mais elles peuvent aussi plus facilement faire défaut et le risque de perte en capital, partiel ou total, est bien réel. En outre, les titres de sociétés non cotées sont moins liquides et vous pourriez avoir des difficultés à revendre vos parts ou actions, ce qui signifie que vous pourriez devoir garder vos actions plus longtemps que prévu et/ou revendre vos titres à un prix inférieur à celui que vous envisagiez.

Les actions de sociétés non cotées peuvent être détenues en direct ou, pour les entreprises européennes, sur un PEA (à condition de ne pas détenir plus de 25 % du capital de celles-ci) ou bien un PEA-PME qui vous permettront de bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les plus-values au-delà de 5 ans de détention du plan.

Là encore, pour déléguer la sélection et la gestion des titres, vous pourrez investir dans les sociétés par l'intermédiaire de fonds.

Se lancer dans l'equity crowdfunding

Enfin, il est également possible d'investir dans des sociétés à la recherche de financement via le financement participatif. Si le crowdlending permet de prêter de l'argent à des entrepreneurs contre rémunération (le taux d'intérêt du crédit), faisant de vous son créancier, il est aussi possible de devenir actionnaire d'une entreprise via l'equity crowdfunding. Il s'agit souvent de start-ups peu matures qui lèvent des fonds pour financer leur développement. Le particulier peut jouer le rôle de business angle très facilement grâce aux différentes plateformes proposant de mettre en relation investisseurs et entreprises.

Là encore, le risque est important et la liquidité relativement faible mais les rendements potentiels attractifs et il pourra donc être judicieux d'investir par ce biais dans des entreprises, à condition de respecter les règles essentielles de diversification et de posséder un horizon d'investissement moyen-long terme compatible avec votre placement.

Sachez en outre que la loi Tepa permet de bénéficier d'une réduction fiscale avantageuse lorsque l'on investit en direct dans une PME non cotée, à savoir une réduction d'impôt de 18 % du montant investi, avec un plafond de 9 000 € pour une personne seule et de 18 000 € pour un couple. Ce taux devrait même être boosté à 25 % pour l'année 2020 (sous réserve de l'accord de la Commission Européenne).