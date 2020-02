3 idées reçues sur le trading

(Crédits photo : Unsplash - Adam Nowakowski )

Nombreux sont ceux qui se lancent dans le trading en ayant des attentes démesurées. Il est tout à fait normal et même positif d'avoir des objectifs, c'est en effet un excellent moyen de se challenger. Mais mieux vaut ne pas non plus avoir des attentes irréalistes qui risqueraient de décourager le plus motivé.

Attention donc aux idées reçues, bien loin de la réalité du quotidien d'un trader compte propre. Nous vous présentons ici, pour vous éviter toutes déconvenues, 3 représentations erronées du trading, fréquentes chez les traders débutants.

Il faut multiplier les transactions pour accélérer l'apprentissage

C'est en forgeant que l'on devient forgeron dit le proverbe. Certes, il est probable qu'en effectuant de nombreuses transactions vous vous familiarisiez plus vite avec le passage d'ordres, mais vous n'apprendrez pas forcément plus vite qu'un trader moins actif qui consacre du temps à la formation. Et le fait de multiplier les ordres vous fera peut-être négliger d'autres paramètres comme l'étude du contexte macroéconomique et l'analyse des sociétés que vous convoitez ou les éléments de l'actualité qui impactent la paire de devises sur laquelle vous souhaitez investir.

En outre, considérer que l'on accélérera son apprentissage en multipliant les transactions peut conduire à un travers souvent constaté chez le trader débutant : l'overtrading, qui engendre beaucoup de stress et accroît le risque d'« oublier » une position, ce qui peut bien sûr avoir un effet catastrophique.

Comme toujours, mieux vaut privilégier la qualité à la quantité. Il ne sert à rien dans un premier temps de multiplier les positions. D'ailleurs, un trader débutant aura tout intérêt à limiter le type d'actifs tradés et même ses positions au sein d'une même classe d'actifs. Ainsi, un trader néophyte actions devra se consacrer dans un premier temps à un seul secteur d'activité et un trader débutant forex devra se limiter à ses débuts à une seule paire de devises.

Enfin, il est important lorsque l'on débute de consacrer du temps à ses trades pour se laisser le temps de la réflexion afin de sélectionner les meilleures configurations. Nous vous recommandons également de tenir un journal de trading qui vous servira d'une part à prendre du recul par rapport à vos trades et, d'autre part, à garder une trace de vos trades pour les analyser ensuite à froid, et apprendre de vos erreurs comme de vos réussites.

Le trading peut remplacer mon activité professionnelle

C'est le rêve de nombreux traders compte propre qui ont déjà une certaine expérience. C'est un objectif louable mais ne vous attendez pas à pouvoir abandonner votre activité professionnelle au bout de quelques mois (ou même au bout de quelques années).

Le trading est une activité facile d'accès, largement démocratisée par l'émergence des courtiers en ligne au tournant des années 2000. Il n'en demeure pas moins que c'est une pratique qui demande de solides compétences et une certaine expérience.

Entrent aussi en compte différents paramètres comme vos qualités de traders et la rémunération de votre activité professionnelle. Si vous êtes un trader très doué et que votre activité professionnelle est rémunérée 1 800€ par mois, vous pourrez l'abandonner plus vite que si vous rencontrez quelques difficultés en trading et touchez un salaire de 5 000€ par mois.

Un bon trading, c'est un trading qui paie

Les gains réalisés sont effectivement l'élément principal qui vous renseignera sur la performance de votre stratégie. Mais l'argent n'est pas tout ! Et il ne doit en aucun cas dicter vos prises de position au jour le jour. Vous devez impérativement suivre votre plan de trading sans changer de stratégie en permanence parce que les gains ne tombent pas. Les meilleurs traders ont des journées et même des semaines sans positions gagnantes.

Ne changez pas de plan de trading et de stratégies parce que vous ne gagnez pas d'argent. En revanche, l'absence de gains doit vous amener à vous interroger : les configurations que vous aviez identifiées étaient-elles valides ? Avez-vous bien respecté votre plan de trading ainsi que les règles essentielles de money management ? En fonction des réponses à ces questions, vous serez peut être amené à revoir votre processus de prise de positions.

En tous les cas, vos prises de positions ne peuvent être dictées que par l'appât du gain.