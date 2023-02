3 classes d’actifs prometteuses en 2023

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Si vous souhaitez investir sur les marchés financiers, vous êtes certainement en train de faire des recherches pour trouver les meilleures opportunités d'investissement pour cette nouvelle année. Découvrons 3 classes d'actifs prometteuses dans lesquelles vous pourriez investir en 2023 si elles correspondent à votre stratégie, à votre horizon de placement et à votre tolérance au risque.

Les obligations qui profitent de la hausse des taux et du climat d'incertitude économique

Même les obligations que beaucoup de gens croyaient plus sûres et moins volatiles que d'autres actifs financiers se sont avérées un investissement peu rentable l'année dernière.

Alors que l'année 2022 a été une mauvaise année pour les obligations à cause de l'impressionnante inflation et de la forte hausse des taux qui ont entraîné une dépréciation du prix des obligations déjà émises (particulièrement pour celles ayant des maturités importantes), l'année 2023 pourrait être différente.

D'ailleurs, les rendements obligataires ont connu le meilleur début d'année de leur histoire en 2023, ce qui contribue à une frénésie historique de vente de dettes par les gouvernements et les entreprises du monde entier. Alors, pourquoi investir dans les obligations cette année ? Il y a deux raisons principales pour lesquelles des taux plus élevés sont favorables aux rendements des nouvelles obligations en 2023.

Premièrement, même si les taux d'intérêt restent à leur niveau actuel, vous obtiendrez toujours un bénéfice satisfaisant concernant les revenus que vos nouvelles obligations produisent. C'est un important changement par rapport à ce qu'offraient les obligations pendant la majeure partie de la dernière décennie, lorsque les taux d'intérêt étaient très bas et proposaient très peu voire aucun rendement.

De plus, de nombreux économistes pensent que les taux d'intérêt recommenceront à baisser en 2023. Les situations de récession entraînent souvent une baisse des taux, et si cela se produit, vous pouvez ajouter à ces paiements d'intérêts des gains positifs provenant de l'augmentation du prix des obligations pour obtenir un rendement total encore plus important, car le rendement global de votre investissement sera plus élevé. Cela pourrait grandement contribuer à réparer le préjudice causé par les hausses de taux pour les investisseurs en obligations en 2022.

Il est, en effet, concevable que les investisseurs préoccupés par l'évolution de l'économie mondiale affluent vers les bons du Trésor ou autres obligations de ce type. Il en résulterait alors une baisse des rendements des obligations et une hausse de leurs prix, ce qui impliquerait qu'il est possible de bénéficier de paiements de coupons raisonnablement élevés aujourd'hui et peut-être de vendre ses obligations à un prix plus élevé plus tard.

Les actions américaines qui ont fortement perdu du terrain

Si vous souhaitez investir dans les actions avec un horizon de temps relativement long et que vous avez une certaine tolérance au risque, vous pourriez considérer les actions américaines qui ont fortement perdu du terrain en 2022, notamment les actions de croissance et les actions cycliques comme les actions des big techs et les fintechs.

Alors que l'année 2022 n'a pas été une très bonne année pour les actions américaines, vous pourriez vouloir parier sur certaines grosses capitalisations américaines qui ont subi des pertes à cause de la forte hausse des taux d'intérêt américains et de l'inflation, ainsi que d'un changement dans les habitudes de consommation de la population alors que les conditions économiques se dégradent. Cette baisse des cours de bourse a rendu ces actions beaucoup plus abordables, alors qu'elles avaient atteint d'importantes valorisations il y a quelques années.

Le secteur des big tech a certainement été l'un des pires secteurs d'activités touchés en 2022. Ainsi, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Netflix, Tesla, Microsoft ou encore Salesforce parmi d'autres ont vu leur cours de bourse fortement perdre du terrain l'année dernière.

Si vous pensez que les fondamentaux de ces entreprises n'ont pas réellement changé et que vous considérez qu'elles offrent un avantage concurrentiel important qui peut se refléter dans leurs cours de bourse dans le temps, alors leurs plus faibles valorisations actuelles pourraient représenter un niveau d'achat intéressant.

Les matières premières qui peuvent vous permettre de diversifier votre portefeuille

Bien que les matières premières puissent être volatiles, certaines peuvent valoir le coup de s'y intéresser pour diversifier votre portefeuille et obtenir un certain rendement en fonction de votre scénario principal concernant l'économie globale.

Si vous souhaitez vous protéger contre l'incertitude entourant la croissance économique à venir, vous pourriez investir dans les métaux précieux, particulièrement dans l'or. D'autant plus, si vous pensez que la banque centrale américaine va ralentir sa stratégie de hausse des taux, voire la stopper, cette année, ce qui pourrait attirer les investisseurs vers l'or, ou si vous pensez que la ré-ouverture de la Chine va soutenir la demande du métal jaune.

Si votre but est de parier sur une importante reprise économique, vous pourriez vouloir intégrer dans votre portefeuille des matières premières énergétiques, comme le pétrole, ou celles utilisées dans la construction, comme l'acier, le fer, l'aluminium ou le cuivre par exemple.