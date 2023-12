3 actions à fort dividende en 2023

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Café de la Bourse dresse un bilan des actions à dividendes en 2023 et a sélectionné 3 actions en Bourse qui distribuent régulièrement des dividendes. Ces actions proposent un rendement intéressant et ont également réalisé un joli parcours boursier en 2023. Découvrez ces valeurs qui semblent attrayantes pour profiter d'une redistribution des profits chaque année tout en bénéficiant d'une belle potentielle plus-value. Retrouvez notre top actions dans cet article.

Quelle performance pour les actions à dividendes en 2023 ?

Panorama du marché des actions à dividendes

Le marché des actions à dividendes en 2023 continue de représenter une stratégie d'investissement privilégiée pour les investisseurs cherchant à allier rendement et stabilité financière. En effet, dans un environnement financier où la volatilité peut être un facteur préoccupant, les actions à dividendes offrent une source de revenus régulière et prévisible. Ces titres sont issus d'entreprises qui partagent une partie de leurs bénéfices avec les actionnaires, créant ainsi un revenu indépendant des fluctuations du marché. Cette caractéristique a attiré aussi bien les investisseurs novices que les plus expérimentés, désireux de bénéficier d'une certaine stabilité dans leurs placements​​.

Allianz Global Investors avait prévu une « pluie de dividendes » pour 2023, en particulier pour les actions européennes. Les entreprises du CAC 40 avaient déjà distribué plus de 56,5 milliards d'euros de dividendes en 2022, une hausse de 15 % par rapport à 2021​​. En 2023, le marché des actions à dividendes a été marqué par des augmentations significatives et de dividendes parmi certaines entreprises françaises, soulignant leur résilience et performance dans un contexte économique fluctuant. Par exemple, Hermès a annoncé une hausse impressionnante de 62 % de son dividende, suivie de Vinci avec une augmentation de 37 % et Cap Gemini avec 35 %. Ces hausses illustrent la capacité de ces entreprises à maintenir et augmenter les retours aux actionnaires malgré les défis économiques et financiers​​.

Désormais, les investisseurs s'efforcent de comprendre l'influence des sociétés, secteurs et marchés et non plus seulement de rendement pour coupler redistribution et performance globale des entreprises.

Impact des conditions économiques actuelles sur les actions à dividendes

En 2023, les conditions économiques ont eu un impact significatif sur les actions à dividendes. D'une part, la Bourse de Paris (et plus largement les bourses européennes) a connu une hausse significative, avec le CAC40 enregistrant une augmentation de 15 %, Cette performance suggère un « rattrapage » des marchés financiers européens qui étaient à la traîne par rapport au marché américain après la pandémie de coronavirus, un signe positif pour les actions à dividendes en Europe.

Les actions à dividendes ont d'autre part été influencées par la politique monétaire des banques centrales et notamment celle de la Réserve fédérale américaine. L'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt en 2024, a encouragé les investisseurs à se tourner fin 2023 vers des actifs offrant un potentiel de rendement plus élevé, comme les actions à dividendes, au détriment des obligations, privilégiées depuis 2022. Cette anticipation a mené à une atténuation des craintes liées à l'inflation et à la récession, encourageant les investisseurs à se tourner vers des actifs offrant un potentiel de rendement plus élevé, comme les actions à dividendes. Toutefois, ce changement de cap comporte son lot d'incertitudes, incluant les événements politiques et géopolitiques (conflit israélo-palestinien, guerre en Ukraine, etc.), qui pourraient influencer les stratégies d'investissement en 2024​​.

Top 3 des actions à dividende en 2023

Les actions à dividendes constituent un pilier de l'investissement en Bourse axé sur le revenu.

Nous avons sélectionné les meilleures actions à dividendes selon des critères spécifiques :

distribution de dividendes ininterrompue pendant plus de 20 ans ;

rendement supérieur à 4 % ;

solidité de l'entreprise ;

bonne performance boursière en 2023.

Voici donc ci-dessous notre TOP 3 des actions à dividende pour 2023.

Action Bouygues

Bouygues est un groupe industriel diversifié basé en France, opérant principalement dans les secteurs de la construction, des télécommunications et des médias. Sa filiale Bouygues Construction est un leader mondial dans le bâtiment, les travaux publics et les services énergétiques. Bouygues Telecom est un acteur majeur des télécommunications en France. Le groupe détient notamment TF1, une importante chaîne de télévision.

Bouygues a versé un dividende de 1,80 € par action Bouygues pour l'exercice 2022, payé en 2023​​. Le rendement du dividende de Bouygues était de 5,13 % au 8 décembre 2023​​. Cette performance est particulièrement remarquable dans le contexte économique actuel et témoigne de la solidité financière de l'entreprise. En outre, l'action Bouygues est en progression de 20 % depuis janvier 2023, soit plus que le CAC 40.

L'action Bouygues, avec une solide performance dans le secteur des biens industriels et un rendement supérieur à la moyenne sectorielle, semble positionnée pour maintenir sa robustesse en 2024. La stabilité de son dividende et son historique de croissance constante suggèrent un potentiel de rendement intéressant pour les investisseurs à long terme. La diversification des activités de Bouygues, allant de la construction au secteur des médias, lui confère une résilience notable dans diverses conditions de marché. Son engagement envers la distribution de dividendes réguliers, ainsi que sa capacité à maintenir un rendement élevé, semble faire de l'action Bouygues un choix potentiellement attrayant pour les investisseurs à la recherche de revenus stables et de croissance à long terme.

Action BMW

BMW (Bayerische Motoren Werke AG) est un constructeur automobile allemand de renom, spécialisé dans la production de véhicules et de motos haut de gamme. Connu pour ses marques BMW, MINI et Rolls-Royce, BMW se distingue par son innovation dans les domaines de la mobilité électrique et des technologies de conduite autonome. L'entreprise s'engage également dans la production de véhicules de sport et de luxe.

BMW a versé un dividende de 8,50 € par action BMW en 2023​​. En décembre 2023, l'action BMW a affiché un rendement de dividende exceptionnel de 8,25 %​​, ce qui est particulièrement notable dans un secteur cyclique. L'action BMW est en progression de 17,9 % depuis le début de l'année 2023.

L'action BMW, dans un secteur cyclique, a versé des dividendes sans interruption depuis 29 ans. Son rendement élevé et sa politique de distribution de dividendes constante pourraient continuer à attirer les investisseurs en quête de revenus stables et de croissance à long terme. BMW, reconnue pour son innovation et sa qualité, continue de renforcer sa position sur le marché des véhicules de luxe et électriques. La société a démontré une capacité à s'adapter aux changements du marché, ce qui, combiné à sa politique de dividendes généreuse, suggère un potentiel de croissance et de rendement des dividendes intéressant pour les investisseurs en 2024.

Action Allianz

Allianz SE est un géant de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec son siège à Munich, en Allemagne. Elle propose une large gamme de produits et services d'assurance (assurance vie, assurance santé, assurance habitation, assurance automobile) et de gestion d'actifs à une clientèle mondiale. Allianz est également connue pour son expertise en gestion des risques et pour ses solutions d'investissement, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Allianz a versé un dividende de 11,40 euros par action Allianz en 2023​​. Le rendement du dividende pour Allianz était de 4,65 % au 14 décembre 2023​​, ce qui est significatif dans un environnement de taux d'intérêt fluctuant. L'action Allianz est en progression de 19,5 % depuis le début de l'année sur les marchés.

Avec une stratégie de diversification globale et une solide base financière, Allianz semble bien positionnée pour continuer à offrir des rendements de dividendes attractifs. Allianz est régulière dans la distribution de ses profits avec 20 ans de dividendes sans interruption octroyés à ses actionnaires. La société Allianz a également fait preuve d'une gestion prudente du risque, ce qui devrait contribuer à maintenir sa stabilité et sa croissance en 2024.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.