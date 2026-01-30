 Aller au contenu principal
2CRSi vise un dépassement de ses objectifs 2025/26
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:04

Le concepteur et fabricant de serveurs informatiques haute performance et écoénergétiques annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 198 MEUR au 31 décembre 2025, correspondant au premier semestre de l'exercice fiscal 2025/26.

Cette performance traduit une accélération marquée de l'activité du groupe, soutenue par une demande dynamique sur les marchés du calcul haute performance (HPC) et de l'intelligence artificielle (IA), ainsi que par la montée en puissance progressive des contrats majeurs annoncés ces derniers mois.

Le niveau d'activité atteint sur le semestre confirme la capacité industrielle de 2CRSi à exécuter des projets de grande envergure. La dynamique commerciale demeure solide en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, en ligne avec les orientations stratégiques du groupe.

2CRSi a généré des flux de trésorerie d'exploitation positifs au cours du semestre, la trésorerie disponible dépassant 9 MEUR au 31 décembre 2025, contre -0,22 MEUR au 30 juin 2025, renforçant la flexibilité financière du groupe. Fort de ces éléments, le groupe indique prévoir désormais de dépasser ses objectifs précédemment annoncés, tant en chiffre d'affaires annuel qu'en marge d'EBITDA, pour l'exercice 2025/26.

1 commentaire

  • 09:24

    Super news, super potentiel, et toujours sous valorisé pour l'instant.2026 sera une belle année.

