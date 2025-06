2CRSi s'envole grâce une importante commande aux États-Unis

(AOF) - 2CRSi décolle de 26,12% à 6,76 euros après avoir remporté un important contrat aux États-Unis et confirmé ne pas envisager d’augmentation de capital. Le fabricant de serveurs haute performance et écoénergétiques fournira pour plus de 100 millions de dollars de serveurs dédiés à l’intelligence artificielle dans l’État de New York, aux États-Unis. Ces serveurs intègrent " les tout derniers GPU Nvidia H200 conçus pour accélérer les charges de travail les plus exigeantes en matière d’intelligence artificielle, de calcul haute performance et d’inférence ", précise la firme technologique française.

La livraison se fera en deux étapes, sur les mois de juillet et août, et coïncide avec le démarrage du nouvel exercice fiscal de 2CRSi qui débute le 1er juillet.

" En comparaison avec un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros enregistré au premier semestre de l'exercice en cours, cette annonce soutient une perspective de croissance pour le premier semestre de l'exercice 2025–2026 ", a souligné la société. Au début du mois, 2CRSi avait confirmé viser des revenus supérieurs à 200 millions d'euros sur l'exercice 2024-2025. Le consensus s'élève à 223 millions d'euros, signale Invest Securities.

En outre, le concepteur et fabricant de serveurs haute performance a indiqué qu'aucune augmentation de capital n'était envisagée pour le moment, car la solidité financière et la dynamique commerciale permettent de soutenir la croissance sans dilution pour les actionnaires.

" Malgré son beau parcours le titre nous semble toujours largement décoté (valeur d'entreprise sur Ebitda 8,5 fois juin-25, 3 fois juin-26) pour un groupe exposé à des mégatendances (IA et green IT majoritairement mais aussi défense) ", explique Portzamparc. L'analyste reste à l'Achat et vise 11,60 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS