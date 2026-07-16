2CRSi répond aux 34 allégations de Grizzly Research

Dans un document publié ce matin, 2CRSi apporte sa réponse, point par point, aux 34 allégations contenues dans la publication de Grizzly Research LLC du 18 juin dernier. Ce document complète les communiqués et les webinaires du fabricant de serveurs informatiques haute performance. Ce dernier rappelle que cette publication émane d'un vendeur à découvert ayant déclaré à l'AMF une position vendeuse nette et ayant un intérêt financier à la baisse du cours.

Sur ces 34 allégations, 3 concernent le chiffre d'affaires de 2CRSi

Selon, Grizzly Research (société activiste de vente à découvert basée à New York), après la cession de Boston Limited (juin 2023), le chiffre d'affaires américain de 2CRSi aurait brusquement augmenté alors qu'il représentait historiquement environ 3% des ventes.

Sur cette première allégation, 2CRSi avance que "la croissance du chiffre d'affaires américain s'explique par des facteurs identifiables : le lancement, en 2023, de la gamme de serveurs dédiée à l'intelligence artificielle ; le redressement de l'activité de 2CRSi Corporation après les effets du COVID-19 et la défaillance de la société Blade ; le renforcement des équipes commerciales aux États-Unis ; et un accès facilité à des composants Nvidia à la suite des restrictions américaines à l'exportation du 7 octobre 2022, qui ont redirigé vers d'autres marchés des volumes initialement destinés à la Chine. Cette progression résulte d'une dynamique commerciale réelle".

La deuxième allégation concerne une prétendue incohérence de la ventilation géographique : une communication évoquant environ 71% en Asie, puis un rapport annuel indiquant environ 50% en Amérique du Nord.

Pour 2CRSi. "il ne s'agit pas d'une incohérence, mais de deux mesures distinctes. Le chiffre de 71% correspond au chiffre d'affaires réparti par zone de livraison (communiqué de chiffre d'affaires consolidé du 25 juillet 2024). Celui d'environ 50% correspond au chiffre d'affaires facturé depuis la zone Amérique du Nord (rapport annuel 2023-2024). Une même opération peut être facturée depuis une zone et livrée dans une autre : les deux bases ne sont pas contradictoires".

La troisième allégation soutient que "la hausse du chiffre d'affaires Amérique du Nord au second semestre 2025 ne s'expliquerait que par le contrat-cadre de 610 millions de dollars."

Pour 2CRSi, "ce contrat-cadre n'a donné lieu à aucune facturation sur l'exercice considéré. La croissance du chiffre d'affaires nord-américain provient de commandes distinctes, déjà livrées et payées, sans rapport avec ce contrat-cadre.

Les précisions sur les contrats et l'identité du client mystère

Par ailleurs, l'entreprise française livre des précisions sur le client non nommé de ce contrat-cadre de 610 MUSD (janvier 2024) et sur la commande de 290 MUSD (de septembre 2025). Pour la société activiste, ce client serait NewYork GreenCloud (NYGC).

2CRSi répond que "le contrat de janvier 2024, pour 610 MUSD a pour contrepartie une société américaine (différente de NYGC) ayant comme dirigeant Dr Joseph Church autour d'un projet d'agriculture robotisée sous serre valorisant la chaleur fatale des serveurs (chauffage des serres en hiver, production d'eau potable en été). Une première installation est actuellement en développement dans le sud de la Californie ; le calendrier de déploiement des prochains sites a été retardé par la remise en cause d'incitations fiscales américaines (Inflation Reduction Act) liée à l'énergie solaire".

Quant au contrat de septembre 2025 de 290 MUSD, celui-ci a "pour contrepartie la société américaine NewYork GreenCloud, également dirigée par Dr. Joseph Church, autour d'un projet de production d'énergie à partir de biomasse et de création d'Ai Factory à Buena Vista, en Californie. La première phase (5MW) de ce projet est toujours programmée pour la fin de l'été 2026. Une seconde phase (environ 15MW) sera installé ultérieurement. La valeur de ce contrat sera dans le chiffre d'affaires de 2CRSi pour l'exercice 2026/27. Quelle que soit l'entité contractante, ni 2CRSi ni Alain Wilmouth n'y détiennent de participation ou de mandat social".

NYGC : le statut en question

De plus, Grizzly Research confirme que "NYGC serait une partie liée non divulguée, s'apparentant davantage à une filiale de 2CRSi". Sur ce sujet, la société française fait savoir que "NYGC est une société cliente, liée à 2CRSi par une relation commerciale", affirme "n'exercer sur elle ni contrôle, ni contrôle conjoint, ni influence notable, et ne partage avec elle aucun dirigeant commun ; ni 2CRSi ni Alain Wilmouth n'y détiennent de participation".

Grizzly Research a aussi souligné qu'"Alain Wilmouth figurerait comme 'Co-Founder & CEO' dans le support investisseurs de NYGC. Pour 2CRSi, "ce support est un document de levée de fonds propre à NYGC, diffusé par son conseil. Quelle qu'en soit la présentation, Alain Wilmouth n'est ni fondateur, ni associé, ni propriétaire, ni dirigeant, ni mandataire social de NYGC, et n'y exerce aucune fonction : le titre qui y figure ne reflète aucun rôle réel au sein de NYGC. La diapositive 'équipe' recense les intervenants du projet (responsable de site, conseil financier, fournisseur) et non des salariés de NYGC".

Enfin, pour le vendeur à découvert, "dans ce support, NYGC présenterait le contrat de 610 MUSD comme l'une de ses propres réalisations".

"Cette présentation relève de la communication propre de NYGC et n'engage pas 2CRSi. Du point de vue de 2CRSi, l'opération correspond à une relation entre un fournisseur et son client", se défend 2CRSi.