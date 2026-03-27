2CRSI relève ses objectifs pour l'exercice en cours
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:03
Au regard des contrats sécurisés et des livraisons déjà effectuées, le concepteur et fabricant de serveurs informatiques haute performance et écoénergétiques confirme que le dépassement d'un objectif initial de chiffre d'affaires annuel supérieur à 300 MEUR sera acquis.
Pour le prochain exercice, le groupe revendique une "solide visibilité commerciale avec en ligne de mire l'ambition de franchir le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires sans nécessité d'appel au marché pour assurer cette croissance organique".
Au titre de son 1er semestre 2025-2026, 2CRSI publie un résultat net part du groupe de 8,57 MEUR contre 2,55 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA multiplié par 4,6 à 9,64 MEUR et un chiffre d'affaires multiplié par 9,8 à 204,7 MEUR.
"Cette croissance est principalement tirée par le succès commercial de la gamme Godì 1.8, dont la demande s'est révélée particulièrement soutenue sur l'ensemble des zones géographiques adressées", explique la société.
"L'élargissement progressif de la base clients a contribué positivement à la dynamique sur les marchés nord-américains, européens et asiatiques, confirmant la pertinence du positionnement international du groupe", poursuit-elle.
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