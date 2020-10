Communiqué de presse 2CRSi



OVHcloud s'allie à 2CRSi pour ses data centres asiatiques.



2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce avoir été choisi par OVHcloud, leader européen du cloud, pour la fourniture des serveurs de son offre Public Cloud à Singapour et en Australie.



Avec plus de 1,5 million de clients et opérant déjà plus de 30 data centres sur 4 continents, OVHcloud est une référence mondiale du marché du cloud. Dans le cadre de sa stratégie de développement

multi-local, le groupe français a trouvé dans les solutions serveurs haute performance de 2CRSi une réponse aux exigences de rapidité et de fiabilité pour sa solution Public Cloud, aujourd'hui proposée dans ses data centres partagés, à Singapour et en Australie.