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2CRSi multiplie par six son EBITDA annuel, mais manque son objectif de mars
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 07:30

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2CRSi dévoile un résultat net part du groupe de 17,0 MEUR au titre de l'exercice 2025-2026, contre 2,1 MEUR lors de l'exercice précédent, ainsi qu'un EBITDA multiplié par 6,1, à 34,2 MEUR, un niveau qui reste toutefois inférieur à son objectif de mars en raison d'une annulation de chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires annuel a grimpé de 75%, à 386,5 MEUR, une croissance principalement portée par le succès commercial de la gamme Godì 1,8 et par une demande structurellement forte en infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle et au calcul haute performance.

Ce chiffre d'affaires annuel s'avère néanmoins inférieur aux 416,2 MEUR publiés le 23 juillet, à la suite d'un avis juridique portant sur certaines opérations réalisées par sa filiale aux Etats-Unis, dont les conclusions ont conduit à l'annulation d'une partie du chiffre d'affaires.

De ce fait, le fournisseur de serveurs informatiques haute performance n'atteint pas l'objectif de plus de 400 MEUR de chiffre d'affaires annoncé en mars 2026 et affiche un EBITDA inférieur de 1,8 MEUR à l'objectif alors annoncé. Cette annulation n'a cependant pas d'impact sur la trésorerie du groupe.

"Face aux allégations de Grizzly Research, nous avons fait le choix de la transparence en confiant à un cabinet indépendant une mission d'investigation, dont nous tirons les enseignements pour renforcer nos processus internes, notamment en matière de contrôle et de conformité", rappelle son PDG, Alain Wilmouth.

Le groupe fait de l'amélioration de ses marges opérationnelles sa priorité stratégique pour le nouvel exercice, avec pour principal levier la montée en puissance des services et des solutions à forte valeur ajoutée, en s'appuyant notamment sur le projet AETHER Infrastructures.

Malgré les incertitudes qui pèsent sur le marché des serveurs et de l'IA, ainsi que les très fortes tensions sur l'approvisionnement en composants, 2CRSi confirme viser un chiffre d'affaires de 1 MdEUR pour l'exercice 2026-2027. Cette ambition n'intègre aucun chiffre d'affaires au titre du contrat-cadre de 610 MUSD.

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2CRSI
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1 commentaire

  • 07:57

    Il y a juste 1 info qui manque ....

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