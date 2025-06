2CRSI, Largo, Poujoulat...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Barbara Bui

Barbara Bui a annoncé la prolongation de la période d'observation jusqu'au 4 janvier 2026. Le spécialiste des vêtements pour femme est, à sa demande, en redressement judiciaire. Une procédure qui doit lui permettre de préserver l'activité et les emplois. La procédure va donc être prolongée jusqu'au 4 janvier 2026, ce qui " reflète la confiance renouvelée des organes de la procédure et du Tribunal dans les perspectives de redressement du groupe ".

Guillemot

Guillemot informe ses actionnaires que le conseil d'administration, réuni en séance le 5 juin 2025, a décidé de dissocier les fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général. Il a décidé le maintien de Claude Guillemot dans sa fonction de Président du Conseil d'administration et la nomination de Valentin Guillemot en qualité de directeur général à compter du 1er juillet 2025. Valentin Guillemot a rejoint le Groupe en 2022, il a progressivement pris en main les activités de la filiale canadienne Guillemot Inc. avant d'en assurer la vice-présidence en 2024.

Largo

Largo, expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce le renforcement de ses ressources financières via la réalisation d'un financement global d'un montant de 3 millions d'euros dans un contexte d'accélération de son activité. Ce financement vise à doter la société de moyens financiers supplémentaires pour soutenir sa stratégie de croissance. Les fonds perçus permettront notamment de sécuriser les achats et assurer la livraison de produits reconditionnés à la suite de la conclusion de 2 nouveaux contrats stratégiques avec des distributeurs de premier plan.

Poujoulat

Le groupe Poujoulat a fait état de ses résultats annuels 2024-2025 faisant ressortir un résultat net de 1,83 million d'euros contre 10,03 millions d'euros, un an plus tôt. L'Ebitda s'affiche à 24,13 millions contre 31,06 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du spécialiste des conduits de cheminée atteint 348,17 millions contre 352,241 millions. Au cours de l'exercice, le groupe a enregistré une forte baisse des stocks (15 millions d'euros) avec le retour à la normale des conditions d'approvisionnement.

Signaux Girod

Signaux Girod a dévoilé des résultats semestriels en repli, pénalisés par l'activité en France. Au premier semestre, clos fin mars, Le résultat consolidé net part du groupe est ressorti à l'équilibre, celui-ci était positif à hauteur de 0,7 million d'euros au 31 mars 2024. Le fabricant français de signalisation routière affiche une perte opérationnelle courante de 0,3 million d'euros contre un profit de 0,2 million, un an auparavant. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a augmenté de 0,3 % à 50,1 millions d'euros.

Valbiotis

Valbiotis a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 6,9 millions d’euros, sécurisée par des engagements à hauteur de 75 %. Le laboratoire spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires dédiera les fonds levés au financement de la mise en œuvre de sa stratégie commerciale et au développement de ses ventes de produits.

Waga Energy

Waga Energy inaugure un atelier industriel en Isère pour doubler sa production d'unités Wagabox. Ce nouvel outil soutient l'expansion du groupe dans sept pays. Objectif : accélérer la transition énergétique avec une énergie locale et renouvelable. " Notre objectif est de déployer un maximum d'unités Wagabox en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et, pourquoi pas, d'ouvrir d'autres géographies en Europe de l'Est, voire en Asie ", explique la direction de l'entreprise fondée en 2015.

2CRSI

2CRSi a remporté un contrat stratégique portant sur la fourniture de serveurs dédiés à l'Intelligence Artificielle dans l'État de New York, aux États-Unis. Cette opération, d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars, intègre des serveurs dont les tout derniers GPU Nvidia H200 conçus pour accélérer les charges de travail les plus exigeantes en matière d'intelligence artificielle, de calcul haute performance et d'inférence. La livraison se fera en deux étapes, sur les mois de juillet et août, et coïncide avec le démarrage du nouvel exercice fiscal de 2CRSi qui débute le 1er juillet.