2CRSi: lancement d'un serveur ultra-dense

(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce le lancement du serveur ATLAS 1.8GG, 'serveur GPU 1U le plus dense au monde conçu exclusivement pour le refroidissement par immersion biphasique et pouvant embarquer jusque 8 GPUs hautes performances tels que les Nvidia H100'.



La société explique que le refroidissement par immersion biphasique permet non seulement d'optimiser l'utilisation de l'espace, mais aussi de réduire la consommation d'énergie liée au refroidissement des infrastructures de calcul intensif.



2CRSi ajoute que les premiers serveurs ATLAS 1.8GG ont d'ores et déjà été vendus, et que les nouvelles séries seront disponibles dès novembre 2024 ; une version équipée de 8 Nvidia H200, en 2U, doit être présentée début 2025.





Valeurs associées 2CRSI 3,81 EUR Euronext Paris +5,98%