2CRSi franchit une étape importante dans le projet Aether

La société Aether Infrastructures a signé, le vendredi 9 octobre 2026, une promesse de vente portant sur l'acquisition du site industriel Dumarey Powerglide, situé au Port du Rhin à Strasbourg (baptisé FR-SXB2). Un bail conclu en parallèle permettra d'occuper les zones disponibles dès le 15 octobre pour engager les premiers travaux.

Le projet ÆTHER ambitionne de transformer ce site historique d'environ 90 hectares (comprenant 110 000 m² de bâtiments) en un pôle industriel intégré dédié à l'IA, présenté comme le plus grand d'Europe. Pensé selon les principes de l'industrie 5.0, l'écosystème s'articulera autour de trois axes fondamentaux : Aether Compute, pour l'exploitation d'une AI Factory, Aether Facilities pour la gestion du campus et des infrastructures et Aether Utilities pour la production et la distribution d'énergie décarbonée sur le site.

Membre fondateur du consortium et fournisseur pressenti des serveurs, le groupe français 2CRSi estime que le déploiement des premières capacités de calcul sur l'exercice 2026-2027 représente pour l'entreprise un potentiel de chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros. La société précise que ces perspectives restent soumises aux réserves d'usage (retards potentiels d'approvisionnement ou d'obtention des permis pouvant décaler les livraisons au-delà de la clôture fiscale fixée à fin juin 2027).

En plus de dynamiser son volume d'affaires, 2CRSi compte profiter du site FR-SXB2 pour relocaliser la valeur ajoutée de sa gamme de serveurs GODì. L'entreprise y intégrera d'abord les composants principaux (processeurs, mémoire DRAM, stockage SSD), avant de fabriquer dans une seconde phase ses propres cartes mères.