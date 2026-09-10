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2CRSI : franchit la résistance des 30 EUR
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 11:49
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2CRSI franchit la résistance des 30 EUR des 22 juillet et 10 août et ressort ainsi d'un canal 24/30 EUR : le titre s'ouvre ainsi la route des 34,5 EUR (MM100) puis des 36 EUR (règle du balancier).

Objectif suivant : 39,25 EUR, l'ex-résistance du 6 juillet.

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