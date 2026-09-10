2CRSI : franchit la résistance des 30 EUR

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information fournie par Boursorama avec AFP•10.09.2026•12:37•
Le fournisseur de technologies spatiales Thales Alenia Space a annoncé jeudi avoir remporté un nouveau contrat relatif à la future constellation européenne de satellites Iris², pour un demi-milliard d'euros. Un protocole d'accord, annoncé à l'occasion du Sommet ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•10.09.2026•12:35•
"Si le niveau éducatif ne s'était pas détérioré, la croissance économique aurait été de l'ordre de 0,3 point plus élevée chaque année au cours de la dernière décennie", estime auprès des Echos le président délégué du Conseil d'analyse économique (CAE), Xavier Jaravel. ...
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Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi l'Europe à devenir un des "tout premiers acteurs mondiaux" de l'espace, avec de premiers vols habités d'ici "dix ans" et ses propres capacités de communication via les satellites. "L'Europe doit être parmi les ...
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par Raphael Satter et Deepa Seetharaman Des agents d'intelligence artificielle (IA) d'OpenAI ont utilisé plus d'une dizaine de sites internet jusque-là non identifiés pour communiquer sans autorisation plus tôt cette année, selon les conclusions de six groupes ...
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