2CRSi et Quanthor unissent leurs expertises pour sécuriser les infrastructures critiques

2CRSi annonce la signature d'une lettre d'intention (LOI) avec Quanthor, spécialiste canadien de la sécurité matérielle souveraine. L'objectif est de développer une offre commune de cybersécurité post-quantique destinée aux infrastructures critiques des secteurs de la défense, du spatial, de l'énergie et de l'industrie.

Ce partenariat intervient alors que la transition vers la cryptographie post-quantique devient une priorité. Avec la publication des premiers standards du NIST et la dépréciation annoncée des algorithmes cryptographiques actuels à l'horizon 2030, les organisations disposent de peu de temps pour sécuriser leurs infrastructures face aux futures capacités de calcul quantique.

La menace est déjà tangible : selon la stratégie dite "Harvest Now, Decrypt Later", des acteurs malveillants collectent et stockent des données chiffrées en vue de les déchiffrer lorsque les ordinateurs quantiques le permettront.

L'accord associe les plateformes souveraines de calcul haute performance, d'intelligence artificielle et les systèmes durcis de 2CRSi aux technologies de confiance matérielle développées par Quanthor, fondées sur les fonctions physiques non clonables (PUF) et la cryptographie post-quantique (PQC). Il prévoit l'intégration des solutions Forge et Qbox sur les infrastructures de 2CRSi, ainsi que des développements conjoints répondant aux exigences de certification des marchés les plus sensibles.

À travers cette collaboration, 2CRSi renforce son positionnement sur le marché émergent de la cybersécurité post-quantique et contribue à l'émergence d'une alternative souveraine, développée entre l'Europe et le Canada, face aux solutions dominées par les grands acteurs américains et chinois.