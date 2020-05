Communiqué de presse 2CRSi



2CRSi et Linkoffice concluent un contrat d'un montant global de 6,5M€.



2CRSi et Linkoffice, l'expert VDI1 en B2B, ont signé hier un contrat pour la fourniture de serveurs de calcul et de stockage.



Le contrat porte sur la fourniture d'une infrastructure matérielle et logicielle intégrant les processeurs Xeon® Platinum, les meilleurs jamais produits par Intel® à ce jour. La première commande ferme (environ un quart du total) sera livrée en 2020. Les tranches suivantes seront conditionnées, entre autres, à la parfaite exécution de cette première partie. La durée du contrat est de quatre années.