Communiqué de presse 2CRSi



2CRSi enregistre une commande supplémentaire d’un client du secteur para-pétrolier.



2CRSi rappelle avoir annoncé le 7 juillet 2021 une commande d’un client historique, leader mondial des services géoscientifiques, pour 196 serveurs OCP multi-nœuds, dans des baies refroidies par air, économes en énergie.

Dans le but de développer une puissance de calcul plus efficiente et moins coûteuse, ce client a passé hier auprès de 2CRSi une commande de 280 serveurs supplémentaires (soit 840 nœuds de calcul), dont la nature et la configuration sont similaires à la commande de juillet, à destination de son datacenter au Royaume-Uni.