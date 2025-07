2CRSi: enregistre une commande IA de 54 M$ information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 18:18









2CRSi annonce avoir reçu une commande majeure pour la fourniture de serveurs spécialisés en intelligence artificielle, d'un montant total de 54 millions USD (prix public).



Selon la société, cette opération confirme l'attractivité des solutions IA intégrant la plateforme NVIDIA HGX H200, basée sur l'architecture Hopper.



Chaque système pourra accueillir jusqu'à huit GPU H200 Tensor Core avec 141 Go de mémoire HBM3e et une bande passante de 4,8 To/s, offrant ainsi des gains significatifs en inférence par rapport à la génération précédente, ainsi qu'une excellente scalabilité multi-GPU grâce à la technologie NVLink.



' Ce projet est le fruit de plusieurs mois de collaboration étroite avec notre partenaire technologique, afin de répondre aux besoins spécifiques en production IA et garantir une infrastructure adaptée aux environnements de Deep Learning et HPC ', précise le communiqué de la société.



Les livraisons débuteront progressivement à partir d'août 2025.





















