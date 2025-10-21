 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 249,61
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

2CRSi en partenariat stratégique avec NAFFCO Group
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 10:54

2CRSi prend près de 3% après l'annonce d'un partenariat stratégique avec NAFFCO Group, leader mondial dans la fabrication d'équipements de lutte contre l'incendie, de solutions de sécurité et de systèmes d'ingénierie.

Cette collaboration établit un cadre pour le développement de 'Fabriques d'Intelligence Artificielle Modulaire' à travers le Moyen-Orient et l'Afrique, combinant les forces des deux entreprises pour accélérer la transformation numérique et industrielle de la région.

Dans ce cadre, NAFFCO concevra et fabriquera la 'Data Center/AI Factory' modulaire et conteneurisée, incluant des systèmes avancés d'alimentation, de refroidissement et de communication optimisés pour les environnements d'IA et de calcul haute performance.

De son côté, 2CRSi fournira des matériels informatiques de pointe, des systèmes de calcul et des services d'intégration nécessaires pour prendre en charge les charges de travail d'IA de nouvelle génération.

Valeurs associées

2CRSI
14,4600 EUR Euronext Paris +7,59%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 11:59

    C'est une excellente nouvelle. Il ne reste plus qu'à concrétiser ce partenariat avec de jolis contrats.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank