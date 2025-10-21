2CRSi en partenariat stratégique avec NAFFCO Group
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 10:54
Cette collaboration établit un cadre pour le développement de 'Fabriques d'Intelligence Artificielle Modulaire' à travers le Moyen-Orient et l'Afrique, combinant les forces des deux entreprises pour accélérer la transformation numérique et industrielle de la région.
Dans ce cadre, NAFFCO concevra et fabriquera la 'Data Center/AI Factory' modulaire et conteneurisée, incluant des systèmes avancés d'alimentation, de refroidissement et de communication optimisés pour les environnements d'IA et de calcul haute performance.
De son côté, 2CRSi fournira des matériels informatiques de pointe, des systèmes de calcul et des services d'intégration nécessaires pour prendre en charge les charges de travail d'IA de nouvelle génération.
