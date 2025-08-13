 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
2CRSi : contrat en Malaisie
information fournie par AOF 13/08/2025 à 17:56

(AOF) - 2CRSi a annoncé la signature d’un contrat majeur de 47 millions d’euros pour la fourniture de serveurs haute performance destinés à des applications d’intelligence artificielle de pointe en Malaisie. La société qui conçoit et fabrique des serveurs de haute performance prévoit de livrer cette commande d’ici à la fin de l’année et précise que ce contrat illustre « la confiance renouvelée de partenaires internationaux dans la performance et la fiabilité des solutions technologiques de 2CRSi ».

Valeurs associées

2CRSI
10,0600 EUR Euronext Paris -4,73%
