2CRSi : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2020/2021.

Communiqué de presse 2CRSi



Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020/2021.



Confirmation de la diversification du portefeuille clients

Maintien des objectifs 2020/21



2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, publie son chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2020/21 (du 1er mars 2020 au 31 août 2020) et confirme son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice.



Compte tenu de l'intégration de Boston, société pour laquelle des données semestrielles n'étaient pas disponibles jusqu'ici, et de l'alignement des dates d'exercice comptable entre les entités 2CRSi et

Boston à savoir du 1er mars au 28 février (le dernier exercice 2019/2020 avait donc une durée exceptionnelle de 14 mois du 1er janvier 2019 au 29 février 2020), il n'est pas possible de présenter de données comparables au titre du 1er semestre 2020/21.