Communiqué de presse 2CRSi



Calendrier de communication financière 2020.



30 mars 2020 Chiffre d'affaires annuel 2019/2020, après bourse



27 avril 2020 Présentation du plan stratégique, après bourse



28 mai 2020 Résultats annuels 2019/2020, après bourse



31 août 2020 Assemblée générale des actionnaires



13 octobre 2020 Chiffre d'affaires du premier semestre 2020/2021, après bourse



30 novembre 2020 Résultats du premier semestre 2020/2021, après bourse



À propos de 2CRSi

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. En novembre 2019, 2CRSi s'est allié à Boston Limited, société anglaise fondée en 1992 et qui a réalisé un chiffre d'affaires de 89,3 millions de GBP sur l'exercice clos le 28 février 2019, pendant que 2CRSi réalisait un chiffre d'affaires de 65 M€ au 31 décembre 2018. Le Groupe compte aujourd'hui 330 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 45 pays. 2CRSi est coté depuis

juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech.