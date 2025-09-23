2CRSi, Bénéteau, Guerbet : l'agenda société France de mercredi

(AOF) - Mercredi 24 septembre

2CRSi

Le concepteur et fabricant français de serveurs à haute performance dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre

Bénéteau

Le fabricant français de bateaux publiera une estimation de ses résultats du deuxième trimestre

Guerbet

L'entreprise pharmaceutique annoncera ses résultats du deuxième trimestre

Infotel

La société présente dans les domaines du logiciel et des services informatiques présentera ses résultats du deuxième trimestre

Latécoère

Le spécialiste dans la fourniture d'équipements aéronautiques pour les grands avionneurs mondiaux rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Quadient

L'entreprise française spécialisée dans le développement de logiciels d'automatisation des factures et de la gestion du courrier dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre

Synergie

Le groupe spécialisé dans les secteurs du travail temporaire, du recrutement, de la formation et des conseils RH annoncera ses comptes du deuxième trimestre

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs annoncera le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de son exercice 2024-2025