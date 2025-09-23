 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 870,00
+0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

2CRSi, Bénéteau, Guerbet : l'agenda société France de mercredi
information fournie par AOF 23/09/2025 à 17:45

(AOF) - Mercredi 24 septembre

2CRSi

Le concepteur et fabricant français de serveurs à haute performance dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre

Bénéteau

Le fabricant français de bateaux publiera une estimation de ses résultats du deuxième trimestre

Guerbet

L'entreprise pharmaceutique annoncera ses résultats du deuxième trimestre

Infotel

La société présente dans les domaines du logiciel et des services informatiques présentera ses résultats du deuxième trimestre

Latécoère

Le spécialiste dans la fourniture d'équipements aéronautiques pour les grands avionneurs mondiaux rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Quadient

L'entreprise française spécialisée dans le développement de logiciels d'automatisation des factures et de la gestion du courrier dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre

Synergie

Le groupe spécialisé dans les secteurs du travail temporaire, du recrutement, de la formation et des conseils RH annoncera ses comptes du deuxième trimestre

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs annoncera le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de son exercice 2024-2025

Défense

Valeurs associées

2CRSI
8,550 EUR Euronext Paris -1,38%
BENETEAU
8,760 EUR Euronext Paris +0,34%
GUERBET
14,560 EUR Euronext Paris -0,68%
INFOTEL
43,100 EUR Euronext Paris +1,17%
QUADIENT
15,980 EUR Euronext Paris -0,99%
SYNERGIE
30,5000 EUR Euronext Paris +7,39%
TRIGANO
140,300 EUR Euronext Paris -3,71%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump à l'ONU, à New York, le 25 septembre 2019 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:53 

    Donald Trump a lancé mercredi une attaque désinhibée contre les Nations unies comme contre l'Europe, appelant le monde entier à suivre son agenda anti-immigration et climato-sceptique. En 2018, le discours plein de vantardise du président américain avait suscité ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en petite hausse
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:50 

    Les Bourses européennes ont fini en légère progression mardi, après la publication d'un indice sur l'activité économique du secteur privé dans la zone euro en septembre qui a signé sa plus forte croissance depuis mai 2024. La Bourse de Paris a terminé sur un gain ... Lire la suite

  • L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:34 

    Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles ... Lire la suite

  • A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    information fournie par AFP Video 23.09.2025 17:23 

    Une centaine d'ambulances pour plus de 20 millions d'habitants : à Lagos, il n'est pas rare de mourir avant l'arrivée des secours ou coincé dans les embouteillages monstres qui paralysent la capitale économique du Nigeria.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank