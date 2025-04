24 Heures motos: Kawasaki passe en tête, la valse des chutes continue

information fournie par AFP • 19.04.2025 • 10:01 •

Entre villas de luxe et hôtels-spa quatre étoiles, la Guadeloupe rêve d'un tourisme haut de gamme. Mais cette ambition se heurte à des faiblesses persistantes: infrastructures vieillissantes, coupures d'eau et d'électricité récurrentes, manque de formation et d'équipements, ... Lire la suite