 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 194,55
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

21Shares dépose une demande d'ETF Hype dans un contexte de forte attractivité des crypto-monnaies
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21Shares a demandé mercredi l'autorisation de lancer un fonds passif négocié en bourse qui suivrait le cours du jeton Hype, une semaine après que la société a accepté d'être rachetée par la société d'échange d'actifs numériques FalconX.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a été inondée de demandes d'ETF liés aux crypto-monnaies, car les gestionnaires de fonds et les institutions cherchent à s'exposer à la classe d'actifs en croissance rapide par le biais de plateformes conventionnelles.

En septembre, l'autorité de régulation a levé le dernier obstacle à des dizaines de nouveaux ETF liés à des crypto-monnaies allant du solana au dogecoin.

Toutefois, l'approbation de la SEC pour les dizaines de dépôts d'ETF cryptographiques est toujours en attente, car l'agence continue de fonctionner avec un personnel réduit dans le cadre de la fermeture du gouvernement américain.

Hype, l'actif numérique natif du réseau Hyperliquid, est la onzième crypto-monnaie en termes de valeur de marché, selon CoinMarketCap. Le prix du jeton a été multiplié par plus de 15 au cours des 12 derniers mois.

Les ETF passifs suivent le cours d'un indice ou d'un actif choisi en le détenant dans des proportions inchangées, tandis que les ETF actifs sélectionnent et choisissent activement des investissements pour générer un rendement prédéterminé.

21Shares a choisi Coinbase COIN.O et BitGo comme dépositaires de ses avoirs, a-t-elle indiqué dans sa demande.

Fondée en 2018, 21shares gère désormais plus de 11 milliards de dollars d'actifs à travers des dizaines de produits.

FalconX prévoit de tirer parti de l'expertise de 21shares dans les ETF crypto et de sa plateforme de courtage pour faire progresser l'adoption des produits d'investissement en actifs numériques.

Devises

Valeurs associées

COINBASE GLB RG-A
350,4825 USD NASDAQ -1,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank