21Shares dépose une demande d'ETF Hype dans un contexte de forte attractivité des crypto-monnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21Shares a demandé mercredi l'autorisation de lancer un fonds passif négocié en bourse qui suivrait le cours du jeton Hype, une semaine après que la société a accepté d'être rachetée par la société d'échange d'actifs numériques FalconX.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a été inondée de demandes d'ETF liés aux crypto-monnaies, car les gestionnaires de fonds et les institutions cherchent à s'exposer à la classe d'actifs en croissance rapide par le biais de plateformes conventionnelles.

En septembre, l'autorité de régulation a levé le dernier obstacle à des dizaines de nouveaux ETF liés à des crypto-monnaies allant du solana au dogecoin.

Toutefois, l'approbation de la SEC pour les dizaines de dépôts d'ETF cryptographiques est toujours en attente, car l'agence continue de fonctionner avec un personnel réduit dans le cadre de la fermeture du gouvernement américain.

Hype, l'actif numérique natif du réseau Hyperliquid, est la onzième crypto-monnaie en termes de valeur de marché, selon CoinMarketCap. Le prix du jeton a été multiplié par plus de 15 au cours des 12 derniers mois.

Les ETF passifs suivent le cours d'un indice ou d'un actif choisi en le détenant dans des proportions inchangées, tandis que les ETF actifs sélectionnent et choisissent activement des investissements pour générer un rendement prédéterminé.

21Shares a choisi Coinbase COIN.O et BitGo comme dépositaires de ses avoirs, a-t-elle indiqué dans sa demande.

Fondée en 2018, 21shares gère désormais plus de 11 milliards de dollars d'actifs à travers des dizaines de produits.

FalconX prévoit de tirer parti de l'expertise de 21shares dans les ETF crypto et de sa plateforme de courtage pour faire progresser l'adoption des produits d'investissement en actifs numériques.