2025 : Muzinich anticipe des flux sortant des marchés monétaires vers le crédit court terme

(AOF) - "Ce que l'on voit dans nos prévisions, ce sont des flux assez significatifs qui sortent des marchés monétaires pour investir la partie crédit court terme", a déclaré Erick Muller, director of market & product strategy chez Muzinich & Co, lors d’un récent déjeuner de presse. "Avec la baisse des taux, surtout en Europe, les marchés monétaires ne vont plus pouvoir délivrer la même rémunération que sur les deux dernières années".

Ces flux concernent aussi bien les institutionnels que le retail (retail ou wealth management, banque privée, etc.).

"D'importants montants ont été "parqués" sur les marchés monétaires en 2023 et au début de 2024, et se sont pas encore ressortis."Il y a une certaine inertie", souligne le gérant, jugeant que "ces flux vont être beaucoup plus visibles en 2025".

Pour lui une "surpondération sur les Etats-unis" va se faire par l'"investment grade" "à cause de la robustesse supposée des fondamentaux américains", mais aussi par le choix du "high yield". "C'est le court terme américain 'high yield' qui aujourd'hui offre une vraie opportunité", précise-t-il.

Sur le "high yield", sur la partie courte l'investissement est "encore assez intéressant après couverture du risque de change".