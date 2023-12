2024: le pétrole suspendu au retour de Trump selon le Crédit agricole

(AOF) - Selon le Crédit agricole, 2024 devait ressembler à 2023 pour le pétrole. Dans une analyse publiée ce jour, la banque verte souligne que "l’incertitude des marchés restera élevée tout au long de 2025 compte tenu du retour potentiel de Donald Trump à la Maison Blanche". À 75 dollars le baril début décembre 2023, les cours du pétrole ont chuté à leur niveau d’avant les réductions unilatérales de production annoncées par l’Arabie Saoudite en juillet. Elles ont été en partie compensées par une augmentation de l’offre non-Opep+, en particulier aux États-Unis et au Brésil.

"Notre scénario est basé sur une croissance de la demande de 1 million barils par jour en 2024 et 2025", annonce l'analyste Stéphane Ferdrin. L'Arabie saoudite et la direction russe de l'Opep+ aideront le groupe à adapter sa production pour maintenir les prix moyens du pétrole entre 80 et 90 dollars le baril, prévoit il. Cependant, le retour potentiel de Trump en 2025, suivi d'un rapprochement avec la Russie et d'une exclusion de l'Iran "pourrait avoir un impact significatif sur le marché du pétrole".