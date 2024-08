2023 : hausse des réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel de 175 entreprises cotées

(AOF) - "Les réserves mondiales prouvées de pétrole brut et de gaz naturel détenues par 175 sociétés d'exploration et de production (E&P) cotées en bourse ont augmenté de 2 milliards de barils équivalent pétrole (bep) en 2023, soit environ 1%, selon les données des rapports financiers annuels des sociétés", annonce l'EIA (Agence d'information sur l'énergie des Etats-Unis).

Les réserves prouvées sont les quantités d'hydrocarbures, de charbon qui, selon les informations géologiques et techniques disponibles, ont une forte probabilité (> à 90%) d'être récupérées dans le futur, à partir des gisements connus et dans les conditions technico-économiques existantes. Cette estimation est donc continuellement réévaluée en fonction des nouvelles découvertes de l'évolution des cours et de l'amélioration de la récupération sur les champs existants.

"Nous avons analysé les rapports financiers publiés que 175 entreprises nationales et internationales ont remis à un organisme de réglementation des valeurs mobilières tel que la Securities and Exchange Commission des États-Unis et qui ont été recueillis par Evaluate Energy. Nos conclusions ne représentent pas l'ensemble du secteur mondial de l'E&P car les données n'incluent pas les entreprises privées, qui ne publient pas de rapports financiers", explique l'EIA.

L'agence estime que les 175 entreprises incluses dans cette analyse représentaient environ la moitié de la production de pétrole par des sources non OPEP en 2023. Bien que nombre de ces entreprises aient des activités mondiales, certaines sont des compagnies pétrolières nationales affiliées à un État, dont les réserves et les activités sont concentrées dans leur pays d'origine, notamment au Mexique, en Chine et au Brésil.

Les 20 premières compagnies représentaient 67% des 237 milliards de bep de réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel détenues à la fin de 2023.

En règle générale, les entreprises ajoutent le plus de réserves en dépensant pour l'exploration et le développement, ce qui conduit à des ajouts de réserves prouvées par le biais d'extensions, de découvertes et d'une récupération améliorée. Les entreprises puisent dans leurs réserves prouvées en produisant du pétrole et du gaz naturel et en les vendant à des raffineries ou à des utilisateurs finaux.

Les entreprises ont ajouté 14,9 milliards de bep grâce à l'amélioration de la récupération, aux extensions et aux découvertes.

Elles ont également ajouté 7,6 milliards de bep par le biais d'achats de réserves prouvées et 3,4 milliards de bep par le biais de révisions à la hausse.

Ensemble, ces augmentations ont suffi à couvrir les diminutions dues aux ventes de biens et aux 21,2 milliards de bep utilisés pour la production. Les ventes de 2,5 milliards de bep en 2023 étaient inférieures d'environ 50% à la moyenne décennale (2013-22) et bien en deçà de l'augmentation des ventes en 2022 causée par certaines sociétés qui se sont défaites de leurs actifs en Russie.