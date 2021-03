2021 : l'année de la reprise pour l'économie française

Selon la Banque de France, le PIB pourrait progresser de 5,5% en 2021 grâce au rebond de la consommation des ménages. (© AFP)

Après une récession historique, une croissance comprise entre 5% et 6% est attendue. Selon les scénarios, l'ampleur du rebond pourrait être comprise entre +3% et +7%.

C'est un anniversaire dont on aurait aimé se passer. Il y a un an, le 17 mars 2020, la France entre dans une période de confinement général pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19.

Sur le modèle italien ou espagnol, jamais vu en temps de paix, le gouvernement décide alors la fermeture des crèches, écoles, collèges et universités, mais aussi des commerces dits non essentiels, comme les bars, restaurants, cinémas et librairies.

Avec en sus une restriction des déplacements dans l'Union européenne et la fermeture des frontières de l'espace Schengen. Aussitôt, des milliers d'entreprises arrêtent partiellement ou totalement leur activité, notamment dans les transports, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et les loisirs.

Bénéfices amputés de 51%

Douze mois se sont écoulés. En dépit des mesures de prévention et de restriction mises en place, l'épidémie est omniprésente. Chaque jour, on compte en effet des dizaines de milliers de contaminations, portant à 4 millions le total de cas confirmés depuis le début de l'épidémie, selon les données de Santé publique France, et à plus de 90.000 le nombre de décès déplorés.

Dans ce contexte, la France a connu sa pire récession depuis 1945, avec une contraction de l'activité de 8,2% en 2020, certes inférieure à celle de l'Espagne (-11%), du Royaume-Uni (-9,9%) et de l'Italie (-8,9%), mais bien