2021, année faste pour l' enregistrement d' ETF européens en France

(NEWSManagers.com) - L'Autorité des marchés financiers a autorisé quelque 642 fonds d'investissement européens pour commercialisation sur le marché français entre le 1er janvier et le 13 décembre 2021, selon le décompte réalisé par NewsManagers. Ils représentaient 8,2% des 7.811 fonds européens autorisés en France en date du 13 décembre 2021.

Tous produits confondus, la société de gestion américaine BlackRock (iShares inclus) est celle qui a enregistré le plus de fonds européens en France – 32 fonds – sur la période considérée. Suivent le groupe suisse UBS et BNP Paribas Asset Management (gamme Am Select incluse) avec 26 et 23 fonds européens autorisés par l'AMF. UBP et Amundi ferment le top 5 avec respectivement 20 et 19 fonds européens enregistrés auprès de l'AMF sur la période concernée.

20% d'ETF

Parmi ces 642 OPCVM européens autorisés en France entre janvier et le 13 décembre 2021 figurent 121 fonds indiciels cotés (ETF), auxquels il faut ajouter les 17 ETF cotés mi-décembre par HanETF. Globalement, un fonds européen sur cinq autorisé cette année sur le marché français est un ETF. Outre HanETF, d'autres acteurs ont débarqué sur le marché français avec leur gamme passive. Cela a été le cas de Franklin Templeton et ses 16 ETF enregistrés en septembre et de VanEck.

Le groupe financier suisse UBS détient le record d'enregistrement d'ETF pour 2021 avec 19 entrées sur le marché français. BlackRock iShares et Invesco ont de leur côté reçu le feu vert de l'AMF pour la commercialisation de 17 et 16 ETF respectivement cette année. L'année de la gestion passive en France a été également été marquée par l'introduction du premier ETF exposé au bitcoin par Melanion Capital en août.

Cette tendance à l'enregistrement d'ETF de groupes étrangers en France devrait se poursuivre en 2022. HanETF envisage déjà de coter 15 nouveaux ETF à la Bourse de Paris. NorthernTrust AM a débarqué avec sa gamme FlexShares dans plusieurs marchés européens en mars mais pas la France en 2021, marché qu'elle pourrait éventuellement viser l'an prochain tandis que RizeETF a pour ambition de se développer sur le marché français.

Nouveaux acteurs

2021 a vu l'arrivée de plusieurs acteurs étrangers sur le marché français. Notamment celles de la gamme irlandaise de fonds Ucits du gestionnaire britannique Pacific Asset Management mi-octobre et de la Sicav luxembourgeoise de la société de gestion sud-africaine Foord AM en novembre.

Diverses boutiques de gestion à l'instar des Américaines Sands Capital et de Lyrical Value AM, de la Japonaise SuMi Trust ou encore des Britanniques Rubrics AM et Wheb AM. Un ancien gérant de La Financière de L'Echiquier, Guillaume Dalibot, a également fait son retour avec sa nouvelle structure Katko Capital et son premier fonds domicilié en Irlande.