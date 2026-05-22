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20/20 Biolabs se lance dans les projets de dépistage de l'Ebola et du hantavirus
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Les actions de la société de diagnostic 20/20 Biolabs AIDX.O ont grimpé de 20% pour atteindre 1,49 $ avant l'ouverture du marché

** La société indique qu'elle prépare des plans pour proposer des tests de dépistage d'Ebola et du hantavirus si les agences de santé publique ont besoin d'aide

** La société s'appuie sur son expérience en matière de tests COVID-19 pour se lancer dans ces tests de dépistage des maladies infectieuses

** AIDX a précisé qu'aucun test n'était encore prêt et qu'une autorisation réglementaire serait nécessaire avant que tout test puisse être utilisé en clinique

** À la clôture d'hier, AIDX avait chuté d'environ 95% depuis son introduction au Nasdaq le 19 février

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