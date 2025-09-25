 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 801,00
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

1st Colonial Bancorp conclut un accord de rachat de 101 millions de dollars avec Mid Penn Bancorp
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 19:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la banque communautaire 1st Colonial Bancorp FCOB.PK ont bondi de 7,5 % à 18,55 $

** La banque américaine Mid Penn Bancorp MPB.O achètera FCOB dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 101 millions de dollars, ont annoncé les deux sociétés mercredi en fin de journée

** Dans le cadre de cette transaction, 60 % des actions de FCOB seront converties en actions de MPB, tandis que le reste sera échangé contre de l'argent liquide

** Les actionnaires de FCOB peuvent choisir de recevoir 0,6945 action de MPB pour chaque action détenue ou 18,50 $ en espèces pour chaque action de 1st Colonial qu'ils détiennent, sous réserve de la combinaison 60/40

** L'opération valorise FCOB à 20,03 $ l'unité, ce qui représente une prime de 16 % par rapport à la dernière clôture

** À la dernière clôture, l'action FCOB a augmenté de 15,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MID PENN BANCORP
28,9400 USD NASDAQ -3,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank