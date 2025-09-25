1st Colonial Bancorp conclut un accord de rachat de 101 millions de dollars avec Mid Penn Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la banque communautaire 1st Colonial Bancorp FCOB.PK ont bondi de 7,5 % à 18,55 $

** La banque américaine Mid Penn Bancorp MPB.O achètera FCOB dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 101 millions de dollars, ont annoncé les deux sociétés mercredi en fin de journée

** Dans le cadre de cette transaction, 60 % des actions de FCOB seront converties en actions de MPB, tandis que le reste sera échangé contre de l'argent liquide

** Les actionnaires de FCOB peuvent choisir de recevoir 0,6945 action de MPB pour chaque action détenue ou 18,50 $ en espèces pour chaque action de 1st Colonial qu'ils détiennent, sous réserve de la combinaison 60/40

** L'opération valorise FCOB à 20,03 $ l'unité, ce qui représente une prime de 16 % par rapport à la dernière clôture

** À la dernière clôture, l'action FCOB a augmenté de 15,8 % depuis le début de l'année