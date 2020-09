1er Semestre bénéficiaire malgré la crise sanitaire

Activité 1er semestre 2020 impactée par la COVID 19.

L'activité du premier semestre de l'exercice 2020 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, est en baisse de 13,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Après un bon début d'exercice, le groupe a subi les répercussions de la crise liée au COVID-19. Les mesures de confinement ainsi que la fermeture de certains sites clients ont fortement réduit l'activité à compter de la mi-mars et pendant toute la durée du confinement de 8 semaines.

A partir de mi-mai l'activité est repartie à la hausse pour atteindre 95% de la pleine capacité sur le mois de juin.



Au niveau des résultats, chacun des 3 pôles d'activité a apporté une contribution positive aux résultats du groupe malgré des baisses d'activité parfois significatives.

o Le résultat opérationnel courant atteint 5,3 millions d'euros contre 8,8 millions l'exercice précédent,

o Le bénéfice net quant à lui en baisse atteint 3,75 millions d'euros contre 6,03 millions l'an dernier.



Perspectives 2020

La Direction attend un net rebond de l'activité au second semestre.

Elle vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros sur la deuxième période de l'année, si toutefois l'activité ne subit pas de nouvelles restrictions sanitaires liées à la COVID 19.

Sur l'ensemble de l'exercice, la Direction prévoit un bénéfice net en amélioration (par rapport au S1), grâce à un bon second semestre, mais la marge nette annuelle restera inférieure à la moyenne historique.