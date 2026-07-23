1er semestre 2026 : chiffre d’affaires en croissance de +6%, grâce au net rebond enregistré au 2ème trimestre (+23%)

1 er semestre 2026 : chiffre d’affaires en croissance de +6%, grâce au net rebond enregistré au 2 ème trimestre (+23%)

Meilleure dynamique au 2 ème trimestre dans un environnement plus favorable sur les marchés des matières premières

trimestre dans un environnement plus favorable sur les marchés des matières premières Premiers fruits de la restructuration chez REGEAL avec un chiffre d’affaires en forte hausse au 2 ème trimestre

trimestre Approche prudente maintenue pour le 2 ème semestre face aux incertitudes politiques et économiques





AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026 et en cumul du 1 er semestre 2026.

En millions d’euros T2 2026

retraité T2 2025 retraité 1 T2

2025 publié VAR retraité S1 2026 1 S1 2025 retraité 1 S1 2025 publié VAR retraité Métaux & Alliages 40,7 31,7 40,4 +28% 70,5 63,8 82,3 +11% Produits dérivés du Pétrole 13,2 10,6 10,6 +25% 23,0 23,3 23,3 -1% Caoutchouc & Développements 2,0 2,7 2,7 -23% 4,8 5,7 5,7 -16% Chimie Pharma 5,8 5,1 7,4 +12% 9,5 9,4 13,4 +1% TOTAL 61,7 50,1 61,0 +23% 107,8 102,1 124,6 +6%

1 périmètre constant, soit hors M Lego (Métaux & Alliages), RULO, (Produits dérivés du Pétrole), TDA VALORISATION (Caoutchouc & Développement) et FLAUREA CHEMICALS (Chimie Pharma)

Après un 1 er trimestre marqué par un environnement défavorable, AUREA enregistre une nette amélioration de son activité au 2 ème trimestre 2026, réalisant un chiffre d’affaires de 61,7 M€ en croissance de +23% par rapport à la même période en 2025. Cette évolution bénéficie notamment de la hausse significative des cours des hydrocarbures et des métaux, survenue à la suite des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Cette performance permet également à AUREA de renouer avec la croissance sur l’ensemble du 1 er semestre 2026, avec un chiffre d’affaires de 107,8 M€ en progression de +6% par rapport au 1 er semestre 2025.

Pôle Métaux et Alliages (A périmètre constant : T2 2026, +28% / S1 2026, +11%)

Le 2 ème trimestre a été particulièrement favorable pour le pôle, soutenu par le retournement du marché de l’aluminium. Le blocage du détroit d’Ormuz a entraîné des perturbations significatives de l’offre en provenance des producteurs du Moyen-Orient. Par ailleurs, les accords conclus entre les États-Unis et le Canada, fixant des droits de douane à des niveaux raisonnables, ont contribué à réduire les flux d’exportation de déchets d’aluminium européen vers l’Amérique du Nord. Ces deux facteurs ont permis une amélioration sensible des conditions de marché, dont AUREA a su pleinement tirer parti. Le chiffre d’affaires du pôle progresse ainsi de +28% au 2 ème trimestre, avec une reconstitution progressive des marges et un mois de juin marqué par une montée en puissance opérationnelle (trois fours actifs sur le site de REGEAL).

Les activités dans les poudres de cuivre font preuve de résilience, en dépit d’une visibilité limitée sur les carnets de commandes.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (T2 2026, 25% / S1 2026, -1%)

La hausse significative des cours du pétrole, observée dans le contexte des tensions géopolitiques internationales, a commencé à se refléter dans l’activité à partir du mois d’avril. Le 2 ème trimestre a ainsi permis de compenser le retard enregistré au 1 er trimestre, ramenant l’activité semestrielle du pôle à un niveau globalement stable par rapport au 1 er semestre 2025. Le niveau de collecte demeure satisfaisant sur l’ensemble du 1 er semestre 2026.

EPR poursuit sa dynamique de croissance, portée par les activités de traitement des déchets pétroliers et des eaux polluées.

La distribution de combustibles a toutefois été pénalisée par la hausse significative des cours, combinée à des conditions météorologiques défavorables.

Enfin, les activités dans le PVC bénéficient du léger redémarrage observé dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

Pôle Caoutchouc et Développements (T2 2026, -23% / S1 2026, -16%)

ROLL GOM, principale contribution du pôle, enregistre un recul significatif de son activité au 1 er semestre 2026. Un plan d’action a été engagé afin de restaurer la dynamique commerciale et opérationnelle, comprenant notamment un renforcement du management ainsi que le déploiement d’une nouvelle chaine robotisée.

L’activité de META REGENERATION a été ralentie par un incident technique survenu au 1 er trimestre. Les équipes sont pleinement mobilisées pour assurer une normalisation progressive de l’activité de Mercure.

Pôle Chimie Pharmaceutique (A périmètre constant : T2 2025, +12% / S1, 2025 +1%)

La croissance du chiffre d’affaires du pôle au 1 er semestre reste principalement portée par RVA, qui bénéficie de marchés porteurs et de synergies développées au sein du Groupe, notamment, dans les activités de l’aluminium.

Après un 1 er trimestre encourageant, SARGON a connu un ralentissement au 2 ème trimestre, lié au report à septembre de plusieurs opportunités commerciales. Les actions engagées depuis 2025 commencent néanmoins à produire leurs effets, dans un contexte toujours marqué par des incertitudes internationales.

La filiale FLAUREA CHEMICALS, seule société européenne disposant d’une capacité industrielle de recyclage du cadmium, a cessé son activité le 10 février 2026 à la suite d’une fermeture administrative préventive liée à de nouvelles normes à horizon 2027. La procédure est toujours en cours.

Perspectives de l’exercice 2026

Dans un contexte international toujours caractérisé par de fortes incertitudes économiques et géopolitiques, AUREA maintient une approche prudente pour le second semestre 2026, compte tenu d’une visibilité encore limitée sur l’évolution de ses carnets de commandes.

Le Groupe demeure pleinement mobilisé sur l’exécution de ses priorités stratégiques : amélioration de la performance opérationnelle, poursuite de la rationalisation du portefeuille d’activités, et maintien d’une discipline financière rigoureuse.

AUREA reste également attentif aux opportunités de croissance externe ainsi qu’aux opérations de cession ciblées, s’inscrivant dans une logique de création de valeur durable.

Prochain rendez-vous : Résultats du 1 er semestre 2026, le 23 septembre 2026 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .





Contacts



AUREA



ACTUS finance & communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com



Corinne Puissant

01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr



Manon Clairet

Relations Presse

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com





Pièce jointe