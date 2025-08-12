180 Life Sciences monte en flèche après la révélation de la participation de Peter Thiel

12 août - ** Les actions de 180 Life Sciences ATNF.O ont bondi de 75,5 % à 5,88 $ avant le marché ** Le milliardaire Peter Thiel a révélé une participation de 7,5 % dans ATNF, selon un dépôt réglementaire tard lundi

** ATNF, un véhicule d'investissement pour l'accumulation de jetons de crypto-monnaie ether, prévoit de se rebaptiser ETHZilla

** Il détient 82 186 éthers, évalués à environ 349 millions de dollars ** En juillet, ATNF a annoncé un placement privé de 425 millions de dollars pour établir une réserve de trésorerie en éther

** À la dernière clôture, l'action ATNF a augmenté de 83,5 % depuis le début de l'année