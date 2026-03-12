15% de la production de pétrole de TotalEnergies à l'arrêt
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 19:42
TotalEnergies a engagé l'arrêt ou la fermeture progressive de certaines productions au Moyen-Orient. Les opérations concernent le Qatar, l'Irak et l'offshore des Emirats arabes unis. Ces actifs représentent environ 15% de la production du groupe, a-t-il annoncé. En revanche, la production onshore aux Emirats, soit environ 210 kbpd en part TotalEnergies, n'est pas affectée, les exportations transitant par le terminal de Fujairah, qui donne sur le Golfe d'Oman.
Pas les actifs les plus rentables
L'impact financier reste limité, assure la major. Les barils produits au Moyen-Orient génèrent un cash-flow plus faible que la moyenne du portefeuille en raison d'une fiscalité plus élevée. Ainsi, ces 15% de volumes ne représentent qu'environ 10% du cash-flow de l'activité Upstream . Selon le groupe, une hausse de 8 USD du Brent suffirait à compenser le cash-flow attendu en 2026 pour les actifs d'Irak, du Qatar et de l'offshore émirien, sur la base d'un Brent à 60 USD.
Certaines activités se poursuivent normalement. La raffinerie Satorp, en Arabie saoudite, continue d'alimenter le marché domestique. L'impact de l'arrêt de certaines productions de GNL au Qatar reste limité pour les activités de trading du groupe, autour de 2 Mt attendues en 2026, la majeure partie du GNL qatari étant commercialisée par QatarEnergy.
En Bourse, l'exposition du groupe à la région moyen-orientale, supérieure à celle des autres pétrolières intégrées européennes, a empêché le titre de briller dernièrement.
Valeurs associées
|70,400 EUR
|Euronext Paris
|+0,57%
