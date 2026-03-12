 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

15% de la production de pétrole de TotalEnergies à l'arrêt
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 19:42

Le groupe fait le point sur son exposition au Moyen-Orient. Plusieurs sites ont suspendu leur production, mais le management s'emploie à indiquer que l'impact financier reste limité, et que la croissance attendue en 2026 doit venir d'autres régions.

TotalEnergies a engagé l'arrêt ou la fermeture progressive de certaines productions au Moyen-Orient. Les opérations concernent le Qatar, l'Irak et l'offshore des Emirats arabes unis. Ces actifs représentent environ 15% de la production du groupe, a-t-il annoncé. En revanche, la production onshore aux Emirats, soit environ 210 kbpd en part TotalEnergies, n'est pas affectée, les exportations transitant par le terminal de Fujairah, qui donne sur le Golfe d'Oman.

Pas les actifs les plus rentables

L'impact financier reste limité, assure la major. Les barils produits au Moyen-Orient génèrent un cash-flow plus faible que la moyenne du portefeuille en raison d'une fiscalité plus élevée. Ainsi, ces 15% de volumes ne représentent qu'environ 10% du cash-flow de l'activité Upstream . Selon le groupe, une hausse de 8 USD du Brent suffirait à compenser le cash-flow attendu en 2026 pour les actifs d'Irak, du Qatar et de l'offshore émirien, sur la base d'un Brent à 60 USD.

Certaines activités se poursuivent normalement. La raffinerie Satorp, en Arabie saoudite, continue d'alimenter le marché domestique. L'impact de l'arrêt de certaines productions de GNL au Qatar reste limité pour les activités de trading du groupe, autour de 2 Mt attendues en 2026, la majeure partie du GNL qatari étant commercialisée par QatarEnergy.

En Bourse, l'exposition du groupe à la région moyen-orientale, supérieure à celle des autres pétrolières intégrées européennes, a empêché le titre de briller dernièrement.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
70,400 EUR Euronext Paris +0,57%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank