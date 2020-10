1215 arrive sur le marché des groupements de CGP

(NEWSManagers.com) - Racheté il y a plusieurs mois par Magnacarta, la plateforme Serenalis devient 1215 et transforme l'offre à destination des CGP indépendants.

Le groupement de CGP Magnacarta a annoncé mercredi 23 septembre le lancement de 1215, un nouveau groupement de CGP issu du repositionnement de Serenalis. Faisant référence à la date de création au début du 13e siècle de la Magna Carta (Grande Charte) de Jean sans Terre, reconnue comme le premier acte patrimonial, 1215 mettra à disposition de ses membres un ensemble de services et d' outils leur permettant de faciliter l'exercice de leur métier tout en conservant leur autonomie. Un postulat de base qui semble donc très proche de celui de Magnacarta. Alors pourquoi ne pas avoir fusionné les deux marques ? " Nous ne visons pas les mêmes cabinets. Magnacarta s' adresse à des CGP déjà établis qui ont un besoin de services sur-mesure. 1215 se positionne plutôt sur des CGP indépendants en devenir qui veulent disposer d' une boite à outils répondant à la grande majorité de leurs problématiques " , a expliqué lors d' un point presse Julie Compagnon, présidente de 1215. On est donc plus sur du " all inclusive " pour 1215, quand Magnacarta fait dans la personnalisation.

La différence se fait aussi au niveau de la tarification puisque le coût minimal d' appartenance à Magnacarta est de 10.000 euros par an, quand l' abonnement initial à 1215 sera facturé 350 euros par mois. Bien entendu des passerelles entre les deux groupements seront mises en place pour ceux qui le souhaitent.

La boite à outils du CGP

Les 350 euros mensuels facturés par 1215 donneront accès à la fameuse " boite à outils " du CGP sensé couvrir " 99 % des besoins des conseillers " , a assuré Julie Compagnon. Pour le 1 % restant, 1215 proposera des services supplémentaires ponctuels, comme une étude patrimoniale complexe par exemple. Ces services seront facturés en plus de manière discrétionnaire. Par ailleurs, les cabinets affiliés à 1215 devront reverser 20 % de l' ensemble de leurs rémunération en intermédiation au groupement, dans la limite de 90.000 euros par an.

L' offre initiale de 1215 regroupe :

- 7 pôles d' expertises en soutien de l' activité du CGP

- Un outil d' aide aux préconisations patrimoniales facilitant l' activité du CGP et sa mise en conformité

- Un bureau virtuel sus la forme d' un intranet : base documentaire technique et commerciale, comparateur d' assurance de prêts, classeur réglementaire virtuel...

- Une sélection produits

- Des formations professionnelles

Interrogé sur la pertinence du lancement d' un nouveau groupement, dans un univers déjà très concurrentiel, Vincent Courroyer, président de Magnacarta a rappelé que moins de 40 % des CGP étaient aujourd' hui affiliés à une structure. " Il y a encore de la place sur ce marché pour des acteurs qui n' ont pas vocation à être les réseaux de distribution de leur actionnaires " , a insisté le dirigeant, précisant que de leur côté ils ne commercialiseraient les produits du groupe Burrus que s' ils sont pertinents. " En ce moment c' est le cas de la gestion pilotée proposée par Dom Finance " , a-t-il cité en exemple.

Actuellement, 1215 compte 50 CGP partenaires, issus de l' ex-Serenalis. Si aucun objectif chiffré n' a été annoncé à court terme, le président de Magnacarta a évoqué le chiffre de 150 affiliés " dans quelques années " , tout en précisant qu'il n' était pas fixe. " Si nous ne sommes que 120 qui fonctionnent bien dans 5 ans, cela sera très bien " , a-t-il affirmé. Les dirigeants de 1215 ont d' ailleurs souligné leur volonté de ne pas vouloir se précipiter et d' être sélectif sur les CGP qui les rejoindront. " Nous voulons des partenaires qui nous ressemblent, partagent notre philosophie, nos valeurs et notre vision du métier afin de créer une vraie communauté soudée " , a conclu Julie Compagnon.