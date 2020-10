1000mercis - Résultats consolidés du 1er semestre 2020

Paris, le 14 octobre 2020 : 1000mercis (FR0010285965 - ALMIL - Eligible PEA-PME), spécialiste du Data Marketing, annonce ses résultats semestriels clos au 30 juin 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 juin 2020 s'établit à 26,1 M€, en baisse 23% par rapport au 30 juin 2019.

La baisse du chiffre d'affaires résulte directement des difficultés rencontrées par un grand nombre de nos clients notamment dans les secteurs de la restauration, la distribution, du transport et du tourisme, depuis l'émergence de la crise sanitaire devenue crise économique.

Au-delà de l'impact du chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation est également impacté par :

- une baisse des charges d'exploitation de 12%, conséquence de la baisse d'activité et d'un plan d'économie entamé dès mars 2020 sur toutes les lignes de coûts ;

- une hausse des dotations aux amortissements de +0,2 M€, conséquence des investissements passés et présents sur nos plateformes technologiques ;

- 0,4 M€ de dépréciations de créances clients reconnues dans un contexte de sinistralité accrue.

Le résultat d'exploitation ressort à -2,9 M€ en baisse de 4,5 M€ par rapport au 30 juin 2019.

La quote part de résultat net de Customer Experience Group, participation détenue à 20%, s'établit à - 0,4 M€. Le résultat net est une perte de 3,8 M€.

Le groupe conserve cependant une structure de bilan solide.