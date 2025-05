10 JUIN 2025 : PUBLICATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2024/25

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, modifie la date de publication des résultats de l’exercice 2024/25.



Initialement prévue le 25 juin 2025, la publication des résultats annuels au titre de l’exercice 2024/25 aura lieu le mardi 10 juin 2025, après clôture des marchés d’Euronext Paris.



À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 432,3 M€.