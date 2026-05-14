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10 entreprises chinoises auraient été agréées pour les puces Nvidia H200
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 08:54

Les Etats-Unis ont autorisé une dizaine d'entreprises chinoises, dont Alibaba, Tencent, ByteDance et JD.com, à acheter les puces H200 de Nvidia. Mais aucune livraison n'a encore eu lieu, malgré le feu vert donné aussi à des distributeurs comme Lenovo et Foxconn, selon les informations obtenues par Reuters de plusieurs sources.

Pékin freine les commandes, craignant que ces importations ne fragilisent son industrie nationale des semi-conducteurs. Les autorités chinoises renforcent aussi leur contrôle sur les dépendances technologiques étrangères, au moment où des acteurs locaux comme Huawei gagnent en importance. Les H200 sont les secondes puces les plus puissantes de Nvidia à date. Reuters a appris que les entreprises agréées ont le droit d'acheter jusqu'à 75 000 puces chacune.

A Washington, le dossier divise. L'administration Trump défend ces ventes, tandis que les partisans d'une ligne dure estiment qu'elles pourraient réduire l'avance américaine dans l'intelligence artificielle et priver les entreprises américaines de puces Nvidia.

La visite de Donald Trump en Chine en cette fin de semaine pourrait faire bouger les lignes. Il est accompagné de plusieurs patrons dont Jensen Huang, celui de Nvidia.

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