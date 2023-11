1 er semestre 2023-24 : progression du CA de 28% à 84,5 M€

1er semestre 2023-24 : progression du CA de 28% à 84,5 M€

INNELEC publie un chiffre d’affaires de 84,5 M€ au titre du 1er semestre 2023-24 (avril à septembre

2023), soit une progression de 28% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent.

Cette bonne performance est portée :

- Par l’activité Accessoires Gaming (hors Konix et produits High-tech) qui progresse de 24% à

11,6 M€. Konix conserve sa place de leader malgré un contexte de marché qui pénalise

ponctuellement les accessoiristes tiers au profit des ventes d’accessoires de fabricants.

- Et par l’activité Gaming Jeux Vidéo et Consoles qui progresse de 57% à 55,8 M€, dans un

marché favorablement marqué par la fin de la pénurie de consoles de dernière génération.

Innelec est confiant sur la poursuite de la croissance sur la fin de l’exercice 2023-2024.